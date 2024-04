Defensa de Daniel Jadue pide audiencia de cautela de garantía y acusa que Fiscalía decretó “medida cautelar de facto mediante una grave extorsión”

Durante esta jornada, Ramón Sepúlveda, abogado defensor del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, pidió “con extrema urgencia” una audiencia de cautela de garantía, luego de que se le impidiera a la autoridad comunal viajar a Venezuela.

Según el escrito, al que tuvo acceso Radio ADN, se acusa al Ministerio Público de imponer “una medida cautelar de facto”, la cual se hizo mediante una “grave extorsión”.

Esto porque, según los argumentos esgrimidos por la defensa, la Fiscalía iba a detener al alcalde y militante del Partido Comunista en caso de que hubiese dejado Chile.

🔴AHORA. @Ramonlsc , defensa de alcalde Daniel Jadue, pidió con extrema urgencia, audiencia de cautela de garantía x decretar “medida cautelar de facto mediante una

grave extorsión”. Esto, porq si militante PC viajaba a Venezuela, FCN pediría orden de detención @adnradiochile — Daniela Forero-Ortiz (@dforeror) April 18, 2024

“Esto es un atentando a la democracia”

Mediante sus redes sociales, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, denunció que se le impidió viajar fuera de Chile.

“Hoy me impidieron viajar fuera de Chile por tres días. No tengo ninguna medida cautelar. Fiscal me amenaza con detenerme. Esto es un atentando a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional”, señaló en su cuenta de X.

“Ejerceré todas las acciones legales para frenar estas arbitrariedades”, afirmó Jadue.

“Para asegurar la realización de la audiencia”

Por su parte, desde la Fiscalía explicaron que la determinación se tomó luego de que “dicho imputado, entre otras personas, está citado a una audiencia de formalización de investigación, para el 29 de mayo próximo, la Fiscalía, informó al abogado defensor del imputado que dentro de sus facultades legales se encuentra la de procurar y asegurar la realización de la audiencia indicada, por lo que era posible, en este contexto, solicitar judicialmente una medida cautelar personal para cumplir con el objetivo”, agregaron desde la Fiscalía.

“Ante ello, el abogado del imputado informó que su representado, se desistió voluntariamente de viajar”, afirmaron.