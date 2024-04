“Para asegurar la realización de la audiencia...”: Fiscalía aclara situación de Daniel Jadue tras impedir viaje a Venezuela

Polémica generó la denuncia del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien mediante sus redes sociales acusó que se le prohibió dejar el país, tras una invitación a Caracas por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En ese sentido, desde el Gobierno indicaron que la Fiscalía era el ente que debía pronunciarse en este caso, lo cual hicieron en las últimas horas.

Según indicaron desde el Ministerio Público, a eso de las 22:30 horas del pasado miércoles 17 de abril “la Fiscalía Centro Norte se comunicó con el abogado del imputado Daniel Jadue, por cuanto se tomó conocimiento que este último se aprestaba a salir del país con destino a Venezuela”.

“Debido a que dicho imputado, entre otras personas, está citado a una audiencia de formalización de investigación, para el 29 de mayo próximo, la Fiscalía, informó al abogado defensor del imputado que dentro de sus facultades legales se encuentra la de procurar y asegurar la realización de la audiencia indicada, por lo que era posible, en este contexto, solicitar judicialmente una medida cautelar personal para cumplir con el objetivo”, agregaron desde la Fiscalía.

“Ante ello, el abogado del imputado informó que su representado, se desistió voluntariamente de viajar”, afirmaron.

“Esto es un atentando a la democracia”

Mediante sus redes sociales, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, denunció que se le impidió viajar fuera de Chile.

“Hoy me impidieron viajar fuera de Chile por tres días. No tengo ninguna medida cautelar. Fiscal me amenaza con detenerme. Esto es un atentando a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional”, señaló en su cuenta de X.

“Ejerceré todas las acciones legales para frenar estas arbitrariedades”, afirmó Jadue.

“Esta es una materia que tiene que explicar la Fiscalía”

Desde el Gobierno reaccionaron ante esta denuncia, donde el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó que “esta es una materia que tiene que explicar la Fiscalía”.

“No sabemos con certeza si hubo una orden de detención emanada de la Fiscalía y autorizada por un juez de garantía. Por eso creo que lo prudente en esta materia es que sea el fiscal a cargo de la causa quien dé las explicaciones”, agregó.