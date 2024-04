Pep Guardiola tras quedar eliminado de la Champions: “Felicitar al Madrid por su capacidad de resistir y defender tan bien”

Las estadísticas no mienten: 34 disparos al arco y 18 tiros de esquina ofensivos no fueron suficientes. El Manchester City mastica la eliminación de la Champions League a manos de un defensivo Real Madrid, que se metió en la fiesta de los cuatro mejores.

Tras empatar 1-1 en los 90 minutos y en los 30 de alargue, la definición de la llave se fue a los penales, y ahí la displicencia de Bernardo Silva y de Mateo Kovacic dejó en bandeja la serie para los “marengues”, situación que lamentó Pep Guardiola.

“No tenemos nada que reprocharnos. Hemos jugado de forma excepcional en todas las facetas del juego, pero por desgracia no hemos ganado... Creamos las ocasiones necesarias, pero el fútbol consiste en marcar goles. Gracias a mis jugadores. Esto es un juego de resultados. Ellos están en semifinales y nosotros no”, dijo el entrenador del City.

Agregó que “como entrenador solo puedo pedir esto: jugar como hemos jugado, las veces que lo hemos intentado, cómo hemos frenado sus transiciones... No nos pedimos ganar 4-0. Nada de eso. Queríamos hacer una actuación que nos permitiera ser nosotros. Lo hemos hecho”, dijo.

“¿Ha sido suficiente? No, estamos fuera. En los penaltis pasa lo que pasa. Felicitar al Madrid por su capacidad de resistir y defender tan bien. Nosotros no hemos sido capaces en esos pequeños detalles, en ese pequeño chut o último pase”, complementó el adiestrado catalán.

En lo mismo, aplicó la filosofía para intentar explicar la eliminación de su equipo: “Johan Cruyff decía que la suerte no existe y yo estoy de acuerdo. No hemos hecho gol. Hemos hecho todo para hacerlo, pero qué manera más cojonuda de perder que como lo hemos hecho hoy. No se puede ganar siempre. Lo hemos intentado, ¿qué más les puedo pedir a los jugadores que ser nosotros? No sé qué podríamos hacer hecho más”, precisó Guardiola.