Nicolás Avellaneda le responde a Arturo Vidal por ningunear a Cobreloa y le deja un recado a Colo Colo

Nicolás Avellaneda, arquero de Cobreloa y gran figura del reciente triunfo loíno ante Colo Colo, respondió al ninguneo que lanzó Arturo Vidal contra el club de Calama tras el partido disputado en el Estadio Monumental.

En diálogo con la prensa, el volante albo tildó de “inferior” al elenco naranja y le restó méritos por la victoria que lograron los forasteros en Macul. “Tengo mucha rabia por cómo se dio el partido, perder así con un equipo tan inferior como Cobreloa duele mucho. Perder 2-0 contra un equipo que no hizo nada, cuesta”, señaló el “King” luego del encuentro.

La respuesta de Nicolás Avellaneda por ninguneo de Arturo Vidal

“Escuché un fragmento, no la nota completa. Yo lo entiendo, lamentablemente la única respuesta para él es que esto es fútbol y pasa así. Entiendo que estén molestos. Colo Colo perdió un partido 2-0, seguramente la gente no está contenta, pero yo soy partidario de que jugando como jugó van a ganar más partidos de los que van a perder”, comentó Avellaneda en conversación con ESPN.

Para el portero, no corresponde que Arturo Vidal trate de “inferior” a Cobreloa. “Si él lo sintió así, mal por él, porque fuimos un rival digno. Si bien, ellos nos generaron un montón, no les fue fácil entrarnos. Esto es fútbol y a veces no gana el que más genera, sino el que más goles hace”, aseguró.

Además, Nicolás Avellaneda le dejó un recado al “Cacique” para sus próximos partidos. “Tienen que achicar el margen de error, porque nosotros tuvimos tres o cuatro llegadas y les hicimos dos goles. Y ellos no pudieron vulnerarnos”, agregó.

“No tengo nada en contra de Arturo Vidal ni del planteamiento de Jorge Almirón. Ellos juegan así y la única forma que teníamos de contrarrestarlos era esperar que chocaran con nuestra línea de volantes y atacar a los espacios”, añadió el guardameta de los “Zorros del Desierto”.