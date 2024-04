Mauricio Redolés sobre la delincuencia y la crisis de seguridad en Chile: “Eso no es culpa del gobierno, es un cambio social”

El viernes 19 de abril, a las 22:00 horas, el ganador del Premio a la Música Nacional Presidente de la República, Mauricio Redolés, celebrará la llegada al vinilo de su álbum Bello Barrio (1987) con un concierto en Matucana 100. “Un sueño largamente acariciado y ya lo tenemos ahí para la venta”, comentó el artista chileno en conversación con Ciudadano ADN.

En la conversación con Sandra Zeballos y Cristián Arcos, el cantautor expuso que le ha tocado gente “ignorante”, que le dicen, “¡ay, te gusta el vinilo con el sonido de la papa frita!”, ante lo que él aclaró: “Claro, tienen malas agujas, tienen malos... Tienen long play, no vamos a decir pirateado, porque no se pueden piratear, pero comprados a no sé dónde, y suenan mal, pero no, la fidelidad del vinilo es algo...”.

El papel de Alejandra Matus en su concierto de celebración

Más adelante, Mauricio Redolés destacó la presencia de la periodista Alejandra Matus en su concierto en Matucana 100. “Está la querida Alejandra Matus Acuña, cantando con nosotros dos temas, Ciertos espectáculos de Santiago de Chile y El Maestro Sandoval”, afirmó.

“Y bueno, estará ella ahí, hay una banda que hizo nuevas versiones, no repetiremos las versiones Bello Barrio del disco, sino que hay versiones con teclado, acordeón, bandoneón, violín, guitarra, bajo y batería. O sea, hay una orquesta enorme. No todos tocan al mismo tiempo, por supuesto. Pero hay nuevas versiones de Bello Barrio”, añadió.

Tras ello, el cantautor explicó porqué invitó a Alejandra Matus para que cante en su concierto de celebración. “La invité porque, bueno, porque cantaba. Estuvimos en un carrete en mi casa y nos pusimos ahí a cantar, y caché que cantaba, yo andaba buscando una voz femenina, y me pareció que cantaba bien, eso era lo principal. Pero en segundo lugar, ella es una periodista que yo le tengo mucho respeto, admiración, cariño, por su labor”, indicó.

“Así lo expreso en mi cancionero Otra Cosa, en que hablo de las periodistas que le tengo cariño y respeto. Menciono a Alejandra Matus. O sea, cuando nos presentaron en agosto del año pasado, yo le llevé de regalo el cancionero y le dije, ‘mira, ahí está mi admiración expresada antes de conocerte personalmente’. Y, bueno, después nos encontramos en un carrete, la invité, ella me dijo que ‘sí’. Acordamos hacer un ensayo para probar si funcionaba y funcionó”, añadió.

Luego, agregó: “Estamos ahora ensayando y presentándonos. Ya nos presentamos en La Serena, en el Teatro Centenario, y nos presentamos en la Casa de la Cultura de Valparaíso en febrero. Así que ahora en abril hacemos esta presentación que será grabada con audio e imagen. A lo mejor de ahí sale un mini documental, a lo mejor sale un disco, otro vinilo, el Bello Barrio en vivo, y los que no vayan no van a poder decir ‘yo estaba allí'”.

La inseguridad en Santiago y en el resto del país

Posteriormente, Mauricio Redolés se refirió a la inseguridad que se vive en el Barrio Yungay (donde se encuentra Matucana 100). “Yo creo que no es una responsabilidad del gobierno la situación de la delincuencia. Es una situación del país y que tiene que ver con cambios estructurales en el crimen, en el crimen organizado y en el crimen no organizado. Ya no es el Chile de los años 60, 70, donde el pato malo, el choro, era un choro con código, aquí ya no hay eso”, sostuvo.

“La llegada de delincuentes extranjeros, no hablo de la migración, la gran mayoría de la migración son trabajadores y trabajadoras, hablo de los que se dedican al crimen, han maleado al delincuente chileno también. Y han llegado a niveles absolutamente demenciales en términos de la tortura, del castigo, de la maldad, de la falta de empatía, del sadismo, cosas que antes no existían ahora existen”, adicionó.

Enseguida, el cantautor insistió en que “eso no es culpa del gobierno, es un cambio social, que tiene que ver con problemas como la distribución del ingreso, mucha gente llega al crimen porque no gana suficiente plata, tiene que ver con la educación, mucha gente llega al crimen porque no tiene una buena educación, no hay una buena educación pública y gratuita”.

“Tiene que ver con la ausencia de Estado en ciertos territorios, lo que hace que sea el crimen el que se preocupa de la salud de la vecina, los narcotraficantes los que la mandan a una clínica, los que le hacen una fiesta de cumpleaños a los niños y van ganando terreno en el cual el Estado no está. Y el Estado no es el gobierno, el Estado es el Estado, al gobierno le toca administrar por un tiempo”, concluyó Mauricio Redolés.