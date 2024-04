“Ver a los niños y niñas que cantan las canciones a todo pulmón...”: Los Bunkers destacan la presencia de nuevas generaciones en su gira de regreso

“Ya reparados, entusiasmados, expectantes y ansiosos”, dijo Francisco Durán en conversación con Sandra Zeballos de ADN, acerca de las preparaciones ante los conciertos de Los Bunkers en el Estadio Nacional, donde se presentarán el 27 y 28 abril por primera vez en su historia. Todo esto en el marco de su gira Ven aquí, que ha logrado un éxito inédito, al contar con más de un millón de asistentes en todos sus shows.

“Tuvimos una gira intensa desde que lanzamos este nuevo regreso, tuvimos gira por México, por varias partes de la orbe, gira también nacional acá. Así que quizás para nosotros ha sido un poco más masticado este retorno, porque hemos tenido mucho trabajo y muy entretenido además. Muy grato volver a tocar con los amigos, así que eso, llena el corazoncito”, comentó Gonzalo López, bajista de Los Bunkers.

El éxito de su gira de retorno

Acerca del hecho de tocar en el Estadio Nacional tras haber logrado una gira exitosa con más de un millón de asistentes, Francisco “Francis” Durán señaló que “la verdad, sí habíamos pensado en el Estadio Nacional, desde siempre. Pero por los Juegos Panamericanos y como estaba en arreglo el estadio, finalmente el regreso se terminó realizando en el Santa Laura y en el Ester Roa, entonces nos estamos sacando ahora esa espinita”.

“Con respecto a la respuesta en general, en Chile, en México, no, yo creo que no, yo creo que no dimensionamos como el trabajo que habían hecho las canciones durante todo este tiempo, no vaticinamos también que llegaran nuevas generaciones, yo creo que eso ha sido lo más lindo de constatar con este regreso, ver a los niños, a las niñas, que cantan las canciones a todo pulmón”, añadió el guitarrista e integrante multiinstrumentista de Los Bunkers.

Sobre lo mismo, Gonzalo López también indicó que “ha sido un regreso lleno de proyección (...) Y no solo ha sido una intención de recordar, sino que siempre mirando hacia adelante, así que estamos muy contentos de todo eso”.

“Como de ese marco que explica Francis, de las nuevas generaciones, de estar cantando a otros niños que se han apropiado de las canciones, que le hace sentido a pesar de que son canciones que han pasado su tiempo, y les sigue removiendo el corazón a las personas, así que eso es muy bonito de constatar”.

Un hito histórico

Más adelante, Francis se refirió al hito histórico que significa tocar hoy en el Estadio Nacional después de tantos años que una banda nacional lo hizo por última vez. “No solo a nivel musical, sino que a nivel histórico la función que ha tenido el estadio, para bien y para mal, es algo que tenemos obviamente súper presente y creo que algo de eso también está en el show, hay como una conciencia sobre la importancia histórica del estadio”, afirmó.

“Sí queremos hacer un espectáculo que no tenga precedentes en Chile y esperamos que eso sirva para que no sea tan espaciado las veces que un grupo nacional se pueda presentar en este escenario, sino que sea algo cada vez más común, que no tengan que pasar 20 años”, complementó.

Luego, Gonzalo López agregó: “El setlist ya está prácticamente cerrado, estamos haciendo todo el teje-maneje y toda la preparación para este magno evento, así que va a estar muy bonito, va a ser un show de alto impacto, así que estamos justamente en eso”.

La ausencia del baterista Mauricio Basualto

Posteriormente, sobre la ausencia por lesión de Mauricio Basualto, el baterista de Los Bunkers, Francisco Durán expuso que “obviamente tenemos una historia increíble juntos, era un sueño para él y venir a coronar esto después de tantos años de trabajo de la banda habría sido muy lindo, pero la salud es lo primero”.

“Su recuperación ha tomado mucho más de lo que él y nosotros pensábamos, y nada, solo desearle que se recupere bien y para que pueda retomar las baquetas muy pronto”, adicionó.

Finalmente, Francisco Durán habló acerca de la presencia del humorista Fabricio Copano como telonero en sus shows en el Estado Nacional. “La invitación a Fabricio parte de un compromiso que hizo Mauri con él, pero hace muchos años, como hace seis años. Dijo, ‘un día cuando se junten a tocar, ¿me pueden invitar de telonero?’, ‘claro’. Entonces, en el Santa Laura eso quedó pendiente y ahora en el Nacional nos cobró la palabra. Así que, a los leones nomás”, cerró.