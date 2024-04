¿El mejor delantero del mundo? Los impresentables números de Erling Haaland ante el Real Madrid

Los seis goles en los siete partidos previos lo situaban como la gran figura de la serie, pero aquello estuvo lejos de cumplirse. Erling Haaland definitivamente desapareció, cuando más lo necesitaba el Manchester City.

El delantero noruego prácticamente no apareció ante los “merengues” y aquello queda demostrado en los impresentables números que sumó tanto en Madrid, como en Manchester.

Solo dos tiros al arco se anotó el ariete, mientras que de 16 pases, solo 11 fueron correctos para sus compañeros, números muy lejanos a los que está acostumbrado el ariete tras sus dos primeras temporadas en los “ciudadanos”.

“Johan Cruyff decía que la suerte no existe y yo estoy de acuerdo. No hemos hecho gol. Hemos hecho todo para hacerlo, pero qué manera más cojonuda de perder que como lo hemos hecho hoy. No se puede ganar siempre. Lo hemos intentado, ¿qué más les puedo pedir a los jugadores que ser nosotros? No sé qué podríamos hacer hecho más”, comentó Pep Guardiola.