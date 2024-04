Luis Fonsi adelanta sus conciertos en Chile y se muestra deseoso con volver al Festival de Viña: “Estoy cruzando los dedos que algún día me inviten”

Luis Fonsi habló de su carrera musical y de su relación con Chile, en la última edición de Ciudadano ADN. El artista puertorriqueño se encuentra en Sudamérica, y en este caso, específicamente en Santiago, porque en mayo 17 se estrenará su nuevo álbum, El viaje, que tendrá una canción con el nombre de la capital chilena.

Además, el cantante detrás de hits como Despacito y No me doy por vencido, comentó que volverá en unos meses más a Chile, para presentarse el 5 de noviembre en Puerto Montt, el 7 de noviembre en el Movistar Arena, el 8 de noviembre en Monticello y el 10 de noviembre en La Serena.

Y acerca de la posibilidad de sumar más fechas, Luis Fonsi señaló que “estamos jugando, porque bueno, armar una gira es como literalmente un rompecabezas. Entonces estamos viendo si me puedo quedar unos días más, para añadir una que otra ciudad más. Porque si fuese por mí, me quedaría el mes entero”.

“Si se van a sumar ciudades, lo voy a saber muy pronto, en los próximos días. Así que estén muy muy pendientes a mis redes sociales, a mi Instagram”, añadió.

Celebró su cumpleaños en Santiago

Más adelante, el cantautor puertorriqueño expuso que celebró su cumpleaños número 46 en Chile. “Todavía estoy celebrando, mi cumpleaños tiene que durar la semana entera. Pero bueno, el día oficial fue ayer y lo pude celebrar aquí en Santiago, así que contento, muchas gracias por esas vibras”, contó.

Y tras ello, Luis Fonsi destacó que sus fans lo esperaron en el aeropuerto para su cumpleaños. “Son demasiado buenas conmigo. Me tratan, me consienten demasiado, me reciben con tortas, con regalos, con vinos, de todo un poco. Así que siempre uno llega lleno de abrazos, lleno de amor y ayer fue un día especial porque estaba celebrando doble”, indicó el artista, quien también festeja 25 años de carrera.

Quiere volver a la Quinta Vergara

Posteriormente, el cantante puertorriqueño habló de su profunda relación con Chile, y por sobre todo, con el Festival de Viña. “El 2004 fue el primer año que fui como jurado y desde ese entonces he tenido la oportunidad de participar 5 veces, y son 5 noches que jamás olvidaré”, aseguró.

“Tengo mis antorchas y mis gaviotas ahí en mi casa bien guardadas, y cada vez que las miro me transporta a esas noches mágicas en la Quinta Vergara, llenas de mucha ilusión, de mucha energía con el público. Y bueno, vamos a ver, de repente me invitan otra vez, yo estoy cruzando los dedos que algún día me inviten”, complementó.

Opinó sobre la nueva faceta artística y religiosa de Daddy Yankee

Para dar por cerrada su visita a los estudios de ADN, Luis Fonsi fue consultado acerca del presente de Daddy Yankee, quien ahora canta música cristiana. “Yo no puedo hablar por él, porque nos vimos de hecho el día que él anunció que iba a dedicarle su música a Dios. Yo estaba con él en Puerto Rico, estuvimos cantando la canción juntos, porque era el último concierto y él tomó a todo el mundo, inclusive a mí y a su equipo, a toda su gente por sorpresa cuando hizo el anuncio”, afirmó.

“Yo no creo que es un retiro. Yo creo que simplemente su punto de vista cambia, su temática cambia. Y me parece muy bien, yo siento que ahora lo miro a nivel personal. Nosotros atravesamos muchos momentos juntos, y creo que está en su mejor momento espiritual y personalmente hablando. Lo veo más alegre que nunca, lo veo más conectado que nunca y lo aplaudo porque creo que se siente más saludable y en un mejor lugar”, adicionó.

Finalmente, acerca del presente de Daddy Yankee, Luis Fonsi: “No he vuelto a hablar con él desde ese concierto, pero cada vez que lo veo en redes veo un Daddy Yankee con mucha luz. Y creo que la gente lo está apoyando y lo está queriendo de la misma manera, así que aplaudo esa valentía para expresarse y para tomarse estas oportunidades de seguir su corazón”.