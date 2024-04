“Me duele...”: Angélica Sepúlveda revela que nuevamente se distanciará de su galán turco

Angélica Sepúlveda sorprendió a sus seguidores de Instagram con un anuncio inesperado sobre su relación amorosa. Confirmó una separación temporal con su pareja turca, Gürsel, quien regresará próximamente a Turquía.

En su publicación en Instagram, la ex chica reality explicó que la separación no se debe a problemas en la relación, sino a la visita programada de Gürsel a su país natal. Comentó sobre el tiempo que han pasado juntos y el trabajo en el campo que ha ocupado su agenda recientemente.

“Estuve full trabajo en el campo, que ni tiempo para saludar tengo, pero hoy me lo di para venir a mi casa a regalonear con mi amorcito y descansar (bueno, la última palabra es adorno, porque hicimos aseo profundo, hasta limpieza de ventanas tocó)”, compartió en Instagram.

“Hace unos minutos tomamos once y conversando, nos dimos cuenta de que queda muy poco para que regrese a Turquía”, añadió.

La pena de Angélica por la partida de su galán turco

Tras ello, Angélica Sepúlveda expresó su tristeza por la próxima partida de Gürsel. “Mis papás son mi todo y Gürsel vino a revolucionar todos mis parámetros. Me duele que tenga que partir, separarnos, tener la cama solo para mí, los abrazos y besos en la mañana”, lamentó.

A pesar de la separación temporal, Angélica Sepúlveda destacó el empoderamiento que ha sentido gracias a la relación con Gürsel. “Él me ha empoderado tanto, que estos meses que estaré sola haré montones de cosas. Nunca he dependido de nadie y me encanta inventar e idear nuevas aventuras o emprendimientos”, afirmó.

Finalmente, la exchica reality se dirigió a sus seguidores: “Les deseo una maravillosa semana a todos, repleta de abundancia, amor y salud”.