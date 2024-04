Trágica muerte sacudió a participantes de Tierra Brava: Angélica Sepúlveda se indignó por “ocultar” la información

Se supo recién. Un trágico deceso enluta a los participantes de Tierra Brava. Una muerte que habría ocurrido a fines de febrero.

Y es éste dato el que indignó a Angélica Sepúlveda, una de las concursantes del reality de Canal 13, quien no soportó que le “ocultaran” la información.

Todo comenzó porque el capataz del programa, José “Huaso” Gutiérrez, comunicó a través de sus redes sociales el fallecimiento de Canelo.

El cachorro, que acompañó a los famosos en su estadía en Perú, fue motivo incluso de disputa, ya que Daniela Castro habría peleado por su custodia.

Sin embargo, finalmente el can quedó en manos del mencionado capataz, yéndose a vivir con él y encontrando un nefasto destino.

La muerte más triste de Tierra Brava

Así, Gutiérrez indicó que “Canelo falleció el 27 de febrero del 2024. Y todos a lo mejor se preguntan ‘por qué no lo contaste antes’. Créanme que para mí y mi familia ha sido súper difícil, tener que procesar y vivir con la información, pero llega un minuto que uno ya no puede más”.

El deceso habría ocurrido tras un accidente, donde el perrito habría sido golpeado por un caballo, lesiones de las que no pudo recuperarse. “De las secuelas del accidente no aguantó más. Se hizo todo lo humanamente posible, pero no sobrevivió”, manifestó el sujeto.

Una situación que los participantes recibieron de distintas maneras. Mientras, la misma Daniela Castro se despidió del peludo en su Instagram, Angélica Sepúlveda enfureció.

Y denunció en sus redes que “no lo puedo creer. ¿Cómo pudieron ocultar algo así? ¿Falleció el 27 de febrero producto de un accidente? ¿Qué tipo y cuándo fue el supuesto accidente? Era solo un cachorro, un precioso bebé que requería mucho cuidado y amor”.

De esta forma, el equipo de Tierra Brava sufrió una inesperada pérdida. Una que los enluta a solo días de la gran final.