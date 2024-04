Atletas no logran llegar a una conciliación con Ximena Restrepo en audiencia y optan por zanjar todo en un proceso probatorio / Twitter

Tras cinco meses de investigaciones, declaraciones cruzadas y acusaciones, finalmente este jueves el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD) realizó la audiencia de juicio en contra Ximena Restrepo y Marcelo Gajardo, tras lo acontecido durante el atletismo de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Son dos las acusaciones realizadas a estos dos personeros del deporte. Por una parte, a la vicepresidenta de World Athletics, se le indica de haber realizado actos discriminatorios en contra de Berdine Castillo, atleta chilena de origen haitiano, mientras que al DT, de haber sacado de manera injustificada de la prueba a Poulette Cardoch junto a Castillo.

Fueron cuatro personas encargadas de impartir justicia en la audiencia, quienes se hicieron presente de manera online junto a los denunciantes Poulette Cardoch, Berdine Castillo y Juan Pablo Raveau. Este último, jefe del área de velocidad de Fedachi.

Al respecto, desde el medio la Tercera relatan que todo inició con los alegatos iniciales de los abogados, quienes manifestaron sus sensaciones en torno a todo este proceso.

“Los que manejamos el derecho sabemos que hay normas de jerarquía infralegales, hay normas reglamentarias, pero de ninguna forma esas normas pueden estar fuera de lo que establece la ley”, argumentó la defensa de las presuntas víctimas.

Lo anterior, fue refutado de manera tajante por la defensa de la colombiana, quienes indicaron que ella tenía el derecho para estar ahí.

En esa línea, manifiestan que, en el caso de Gajardo, el debate en relación a los alegatos de los letrados se dio en torno a la responsabilidad que tenía este en la elección de las corredoras.

“La similitud con el fútbol no tiene validez aquí... Gajardo no era la persona encargada de definir porque había pruebas de clasificación. En un último caso el encargado de definir sería Felipe De La Fuente, Gerente Técnico”, manifestó el abogado de las atletas denunciantes.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Arbitraje lanzó: “Las opiniones que pueda emitir, en este téngase presente, no me inhabilitan para seguir conociendo de la causa, sino que lo hago exclusivamente con el único objeto de hacerles un llamado tanto a denunciantes como denunciados a que, en bien del deporte, que hoy en día es la única reserva moral que va quedando en Chile, puedan abrir su mente, abrir su corazón y explorar, a lo menos, la posibilidad de llegar a una conciliación”.

Además, en su discurso se explayó diciendo que “ceder en una postura no es un acto de cobardía ni un acto de debilidad. Ceder es un acto de amor, es un acto de altruismo, que va directamente a trabajar por el bien superior que en este caso que nos ocupa es el deporte”.

“Yo no creo en las sanciones ejemplarizadoras porque no existen, a lo menos en la ley. En la ley las sanciones están previamente definidas y lo ejemplar en este caso es que se persiga el interés superior del deporte y el interés superior del deporte es la competencia sana, es que las deportistas no estén perdiendo el tiempo escuchando una audiencia, sino que estén en la pista practicando para que nos llenen de orgullo”, añadió Arévalo.

Ya sobre el final de la audiencia, las denunciantes preguntaron sobren una posible propuesta de conciliación, siendo la primera vez que se solicitaba un acuerdo, aunque las conversaciones no llegaron a buen puerto, ya que se optó por zanjar todo en un proceso probatorio.

“Para no sonar contradictorios con lo que hemos sostenido. La única propuesta nuestra fue el acceder a lo que las deportistas y el entrenador nos pidieran, salvo evidentemente reconocer actos o palabras de discriminación o de maltrato. No recibimos una propuesta, solo negativas”, cerró manifestando el abogado de Restrepo.

De esta forma, la audiencia no sirvió para una conciliación entre las partes y todo quedó en interrogante sobre lo que sucederá con Ximena Restrepo y las atletas denunciantes.