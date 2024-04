General director de Carabineros por fallecimiento del teniente Emanuel Sánchez: “Nos duele profundamente tener que despedir a un joven oficial”

Tras el homicidio del teniente Emanuel Sánchez Soto a mano de un grupo de asaltantes en Quinta Normal, el general director de carabineros, Ricardo Yánez, lamento la situación que le quitó la vida al uniformado.

El líder de la policía uniformada llegó hasta el hospital de la institución, donde comenzó señalando que “perdemos una vez más a uno de los que todos los días están para proteger a los ciudadanos, no voy a hablar de fallecimiento porque esto fue un cruel asesinato”.

Yánez destacó que “Emmanuel no solamente actúa como carabinero defendiendo a la comunidad en este procedimiento pese a estar franco decidir, sino que defendió a su señora y a su hijo de 3 años”.

El general director de la institución dijo: “Nos duele profundamente tener que despedir a un joven oficial que se estaba preparando y especializando para ser investigador y compartir el crimen organizado porque en eso está la institución mejorando sus capacidades para poder erradicar a estas lacras de la sociedad, que tanto daño y tanto temor han generado en este tiempo”.

“Como institución no vamos a descansar ni hoy ni mañana ni hasta cuándo encontremos a los responsables de este cruel asesinato, porque creemos que esto no solamente daña a un carabinero”, agregando que “como lo he dicho en reiteradas oportunidades, estamos trabajando 24/7 y es por eso que dispuso en su oportunidad, que todos los carabineros debían portar un arma”, continuó.

Llamado a la unidad

“Estamos consternados con la pérdida una vez más de un carabinero. Hace cinco días estábamos en conmemorando la muerte de Daniel Palma, que trágicamente también fue asesinado por un delincuente”, lamentó Ricardo Yáñez.

El líder de Carabineros realizó un llamado a “la unidad de todos los chilenos, a la unidad de todos los intervinientes en el sistema de justicia penal, a trabajar más que nunca unidos junto a la Policía de Investigaciones y al Ministerio Público para poder ir desbaratando esta organización criminal, estos grupos que tanto daño no han hecho en el último tiempo y que tanto temor han generado en la ciudadanía”, finalizó.