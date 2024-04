El testimonio del único detenido que declaró por muerte de carabinero: “La ropa que estaba utilizando la tiré junto a unos indigentes en el lugar”

A eso de las 5 AM de este jueves, el ciudadano venezolano Yolvi Miguel González Arcaya, de 21 años, declaró ante el fiscal Felipe Olivari tras ser detenido por su participación en el homicidio del teniente Emanuel Sánchez Soto, quien falleció durante la noche de este miércoles en Quinta Normal.

González es uno de los tres imputados que fueron detenidos por su conexión a este crimen, y fue el único que declaró y entregó más antecedentes de lo ocurrido.

En su declaración, según lo consignado por El Mercurio, Yolvi admitió que ingresó al país por un paso no habilitado en Tacana y que residió en la comuna de Pudahuel, donde ya vivía su madre. Asimismo, aseguró que durante el miércoles se había juntado con un grupo de delincuentes para robar celulares y que cuando empezó el tiroteo con el uniformado, huyó.

“El día de ayer, en el transcurso de la tarde noche, mientras me encontraba en mi domicilio de Pudahuel, recibo una llamada de un tipo que apodan ‘El Gigante’, con la finalidad de salir a jalar teléfonos a la calle, entregándome una ubicación en una comuna que no recuerdo, donde le pido a un amigo de nombre Daniel que me haga la carrera al lugar, momento (en) que al llegar me junto con ‘El Gigante’, junto con cinco personas más”, declaró.

Así detalla que se subieron a auto marca Chevrolet de color blanco. Entre los cinco ocupantes, estaban Wuilberth Olivares y Josué Ramírez, quienes pudieron ser detenidos por la policía, consigna Emol.

Dedicados al robo de celulares

“Salimos a jalar teléfonos, nosotros en un auto y nos acompañaba un sujeto en motocicleta, el cual se dedicaba a jalar teléfonos y nosotros lo cubríamos”, detalló sobre su modus operandi.

Gonalez relató que “mientras nos encontrábamos en eso, nos detuvimos en un lugar junto con la motocicleta y en esos instantes llega otro auto de donde se bajó el conductor con una pistola en su mano y nos apuntó. Al ver esta situación yo salgo del auto y empiezo a correr por distintas calles”.

Tras “huir”, el imputado aseguró que llamó a un amigo, apodado “Andresito”, el cual estaba manejando un automóvil Honda que también estaba con ellos robando teléfonos. En ese vehículo dijo que se encontró con los mismos compañeros con los que estaba en el Chevrolet.

“Nos fuimos a Rancagua, cambiarme de ropa que me pasaron y fuimos a buscar a la pareja de uno de los tipos. Luego la ropa que estaba utilizando la tiré junto a unos indigentes en el lugar”.

Por último, Yolvi González contó que “después de eso nos regresamos a Santiago, y mientras íbamos por la carretera, la policía nos paró con los carros policiales, bajándonos a todos del auto y trasladándonos a una comisaria”, dijo sobre el momento de su detención.