Daniil Medvedev tuvo su día de furia en Montecarlo: Lanzó raqueta al aire y después le dijo de todo al árbitro antes de quedar eliminado

Daniil Medvedev tuvo un paso breve por el Masters 1000 de Montecarlo. El ruso superó en el debut a Gael Monfils, tras quedar libre en la primera ronda como cuarto favorito, pero no pudo superar los octavos de final, en los que cayó por 6-3 y 7-5 ante Karen Khachanov.

La explosión del ex número uno “comenzó cuando Khachanov le quebró el saque en el tramo final del segundo set, para quedar 6-3 y 6-5 arriba, tras ello, no se guardó absolutamente nada.

“¡¡¡Carlos, ¿pedí el fisio?!!!”, se quejó el ruso contra Carlos Bernardes. Y se enfrascó luego en una acalorada discusión con Cedric Mourier, el supervisor de la ATP, que se acercó justo cuando los médicos salían de la cancha.

“Cedric, andá a mirar la marca. La marca está afuera. Ya no saben cómo arbitrar. ¡La marca está afuera! ¡¿Quién va a tomar medidas?! Ayer, la pelota fue mala y la cantaron buena. ¿Quién va a tomar medidas? Esta pelota está también afuera”, exclamó claramente enojado con algún fallo reciente.

“¡¿Quién se va a hacer responsable por el error?! No es mi responsabilidad arbitrar los partidos. Es de este tipo con anteojos. No necesita anteojos, porque no ve nada. No debería ser juez. Es justo enfrente de él. Es una pelota lenta, 15-30 y 5-5. Es un mal juez. Debería estar afuera del circuito. Es polvo de ladrillo, no es cancha dura. Está afuera”, continuó refiriéndose a una pelota de Khachanov que, según su criterio, había sido mala, pero que fue validada por los jueces para darle al ganador del partido dos chances de quiebre.

“Respóndeme. La cámara está mirando. ¿Quién va a asumir la responsabilidad? Vos sos el supervisor. ¿Quién va a asumir la responsabilidad después del partido?, porque la pelota era mala, podés chequearla. Acabo de perder un game por esto. Era 15-30, se convirtió 15-40. Carlos llamó al fisio cuando yo no lo pedí. Cuando no lo necesitaba. Y él (señalando al juez de línea) no ve la pelota afuera”, siguió Medvedev.

Finalmente, el ruso gritó: “Están eludiendo la regla. Abran sus malditos ojos. Ábranlos. Siéntense ahí y hagan algo. Abran los ojos ahora. Es mala”