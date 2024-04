“No sé si sacar pecho, pero...”: Gabriel Castellón afronta el liderato de la U en el Campeonato Nacional 2024

Santiago

El portero de la U de Chile, Gabriel Castellón, afrontó de manera positiva el liderato que logró el equipo tras siete fechas del Campeonato Nacional 2024.

“Nos enfocamos en ir partido a partido. Ser puntero te da una responsabilidad más grande, pero es consecuencia de lo que está haciendo el grupo y lo que transmite dentro de la cancha. Si estamos peleando los primeros lugares es mérito de lo que estamos haciendo, aspiramos a grandes cosas y queremos seguir mejorando día a día, no podemos quedarnos con que somos punteros en la fecha 7″, dijo, apuntando a no perder el foco en el trabajo.

“No sé si sacar pecho, pero la responsabilidad es grande. Somos el equipo a vencer. Es consecuencia de lo que está haciendo el grupo, tenemos que seguir ratificando lo que estamos haciendo (...) Ser punteros te da la responsabilidad de seguir trabajando como lo estamos haciendo y aspirar a más, no podemos quedarnos con llegar a ser punteros”, explicó Gabriel Castellón, valorando el proceso de Gustavo Álvarez en el cuadro azul.

“Ha sido parecido a lo que hizo en Huachipato, sigue con su forma de trabajar. Sigue siendo como lo conocí, aspirando a más (...) El proceso es lo que te lleva a conseguir las cosas. Estar en la U te lleva a la obligación de ganar y eso tiene una consecuencia al final de torneo. Más que creerlo, lo trabajamos así, para ser los mejores”, dijo el arquero de 30 años, quien destacó su presente personal, siendo el portero nacional con menos goles recibidos en el torneo.

“La presión y responsabilidad cambia mucho respecto del año pasado, voy mejorando día a día, canalizando lo que es jugar en la U. No es fácil estar en el arco de la U y hacerlo de buena manera. Mis compañeros y los partidos me han ayudado a sentirme mucho mejor. Tengo que seguir demostrándolo día a día (...) Estoy en un proceso de maduración, el captar dentro de la cancha, cómo se lee el juego. Uno va cambiando la visión. No sé si estoy en mi plenitud, pero estoy pasando por un buen momento. La ilusión siempre va a estar de representar a Chile, pero lo primero es estar bien en el club”, recalcó.

El próximo desafío: Coquimbo Unido

Gabriel Castellón anticipó el juego del sábado en el estadio Nacional, descartando que tengan ventaja ante el hecho que los “piratas” jugarán Copa Sudamericana previo al duelo en Ñuñoa.

“Están haciendo un buen campeonato. Los enfrentamos al inicio del año. Tienen jugadores muy desequilibrantes de la mitad de cancha para adelante, es un rival complicado, pero tenemos que enfocarnos en nosotros, mejorar y marcar las diferencias (...) Tienen desgaste, pero juegan de local su partido internacional. Nosotros tenemos que enfocarnos en ver cómo plantearán el partido”, aseguró, junto con valorar el tener cancha llena en cuanto al aforo.

“Es una gratitud tener el estadio lleno, el hincha se lo merece por cómo estamos respondiendo en la cancha y ellos en la galería. Nos sentimos cómodos en el Nacional”, concluyó en el Centro Deportivo Azul.