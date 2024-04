Llegaron a acuerdo: oficialismo y DC asisten al Servel para inscribir su pacto electoral

Tras una intensa negociación, los partidos del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC) llegaron a un acuerdo para enfrentar en conjunto las Elecciones Primarias y las elecciones municipales y de gobiernos regionales el próximo 27 de octubre.

Los dirigentes estuvieron destrabando nudos en la definición de candidatos durante los últimos días. Incluso, tuvieron una reunión que duró cerca de 10 horas en la sede del Partido Socialista (PS). Esto a contrarreloj, pues el plazo para la inscripción de primarias vence este miércoles a las 23:59 horas.

Y pasado el mediodía, anunciaron que se dirigen a las oficinas del Servel para inscribirse. Así lo confirmó el presidente de la DC, Alberto Undurraga, quien dijo que “finalmente logramos este pacto, la DC es el partido que tiene más alcaldes en el país del pacto y eso se refleja también que es el que va a tener más candidatos”.

En tanto, el presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, se refirió al acuerdo que llegaron: “Es un ejercicio bastante inédito, porque no es lo mismo ponerse de acuerdo entre tres o cuatro partidos que entre once, que además son de vertientes distintas y que en el pasado no teníamos una historia de encuentro común”.

“Por lo tanto, se tuvo que ceder de todos lados y lo que prima finalmente es la unidad. Y estamos conformes, porque hay un número muy importante de comunas que van a primarias”, añadió. Finalmente, confirmaron que en 86 comunas irán a primarias para elegir a un único candidato del pacto.