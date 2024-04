Sujeto que asegura ser sobrino de Jorge Pedreros y trabajar en medios de comunicación acumula decenas de denuncias por estafas

Diversas denuncias por estafa ha acumulado un sujeto que dice trabajar en distintos medios de comunicación y que asegura ser el sobrino del fallecido actor y comediante nacional, Jorge Pedreros. Todo esto, con el objetivo de ganarse la confianza de las personas afectadas.

Se trata de Cristián Pedrero, quien, según los antecedentes, quien a base de mentiras ha estafado a decenas de emprendedores desde el año 2016 hasta la fecha.

En concreto, el “modus operandi” del sujeto es presentarse como asesor ofreciendo distintos servicios, tales como páginas web, arreglo de cámaras, de videos y otros supuestos servicios que puede realizar.

Por tal motivo, diversas víctimas han dado a conocer sus testimonios tras ser estafadas por Cristián Pedreros y ya han presentado denuncias.

En detalle, en el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, Benjamín Rocuant, un joven productor de música, contó que “fui estafado por una suma de 400 mil pesos. Como me di cuenta que era un estafador, me puse a buscar cosas de él y había una cantidad... decía que trabajaba en CHV, en canales”, según recoge La Cuarta.

“Él vende páginas web, vende decos, plataformas de streaming, arregla cámaras y aparte da servicios de videos promocionales, flyers”, agregó el afectado.

Hija de Jorge Pedreros aclaró que el sujeto no guarda relación con su familia

Tras darse a conocer de las distintas denuncias en contra de Cristián Pedrero, un periodista de Chilevisión al supuesto estafador, quien se limitó a manifestar que “no, no, no. No voy a decir nada”.

Por otro lado, la hija del artista Jorge Pedreros, Claudia Pedreros del Río, se comunicó con el matinal del canal antes mencionado, donde aclaró que el acusado no tiene ningún vínculo con su familia.