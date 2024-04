“Cuando lo vi, me llamó la atención”: hombre que halló choro gigante revela qué hizo con el impresionante molusco

En la región de Los Ríos, un buzo llamado José Martel se convirtió en el centro de atención debido a su reciente captura de un gigantesco choro que ha causado furor en las redes sociales por su impresionante tamaño y peso. Con 816 gramos y 32 centímetros de largo, este Choromytilus chorus se ha vuelto viral gracias a las imágenes compartidas en “X”.

En conversación con 24 Horas, José Martel destacó que el hallazgo de este molusco fue bastante llamativo: “Cuando lo vi, me llamó la atención, porque estaba en una grieta. Lo saqué y me di cuenta de que estaba vivo y era gigante, en esta zona poco se ve”, afirmó. Este tipo de moluscos no es comúnmente tan grande en la zona de la bahía Corral, donde se encontró.

Armando Rosson, gerente general de Bitecma, respalda esta afirmación al señalar que “no es común el tamaño en esa zona”. Además, una de las curiosidades sobre este choro es su edad estimada. Se cree que tenía alrededor de 14 años, lo que también lo hace destacar debido a su longevidad dentro de su especie.

¿Qué hizo con el choro gigante?

Finalmente, la pregunta que muchos se hacen es qué sucedió con el choro después de su captura. Según Martel, lo disfrutó de una manera bastante peculiar. “Me lo comí, estaba bastante rico, era de color amarillo”, afirmó.

Esta anécdota cierra el ciclo de esta historia, dejando una impresión duradera sobre la rareza y el sabor único de este gigantesco choro capturado en Los Ríos.