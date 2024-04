Cristóbal Campos celebra a la distancia el liderato de la U: “Me habría gustado también ser un aporte”

Luego de su mediática salida de la U de Chile, Cristóbal Campos está viviendo un renacer futbolístico con la camiseta de San Antonio Unido y este lunes sumó su primera victoria por 1-0 ante Provincial Ovalle en la Segunda División Profesional.

Tras disputar su tercer partido con los “Lilas”, el arquero de 24 años conversó con AS Chile y abordó su nueva etapa en el fútbol chileno tras la denuncia de violencia intrafamiliar (VIF) que recibió en 2023 y que provocó que la U decidiera ponerle fin a su contrato tras un acuerdo entre ambas partes.

“Estoy contento, disfrutando y con tranquilidad, no esperaba volver tan pronto al fútbol. San Antonio es un club hermoso, me abrió las puertas y tengo que agradecerle a todas las personas que confiaron en mí”, inició señalando.

Respecto a su regreso a la actividad, indició que “me siento tranquilo, estoy tratando de disfrutar, de verle el lado positivo a las cosas. Con el tiempo, he tratado de aclarar muchas situaciones que han pasado en mi vida personal”.

“No ha sido fácil, se ha tenido que manejar de a poco y es difícil salir a hablar ahora para aclarar cosas que te han puesto en una posición desfavorable. Estoy enfocado en lo que tengo que hacer y en tratar de aportar en San Antonio”, añadió.

Cristóbal Campos y el presente de la U

Por otra parte, el portero abordó sus primeros meses en la Segunda División. “Es un poco difícil opinar el tema de la división, es primera vez que me toca, pero me lo tomo de la mejor manera. Creo que me preocupo mucho de trabajar en mí y en la semana también buscamos llevar la idea del profesor dentro de la cancha”, afirmó.

Además, Campos se refirió al actual momento de la U, que marcha como líder exclusivo del Campeonato Nacional 2024: “La verdad que estoy contento por mis compañeros, estoy feliz de que la U este ahí puntero ahora que ganaron”.

“Es un club que, para mí, es el más grande de Chile, que se lo merece y espero que se pueda sostener y que puedan tener la clasificación a alguna copa internacional. Todo tiene su proceso y espero que les vaya muy bien de cara a lo que se viene”, añadió.

´Por último, se refirió al histórico triunfo azul sobre Colo Colo en el Superclásico. “Con mis compañeros sigo hablando, espero que les siga yendo bien, las rachas son para romperse y en algún momento eso iba a pasar. Me hubiese gustado también ser un aporte en ese momento, pero son procesos y etapas. A los que están ahora les deseo lo mejor”, cerró.