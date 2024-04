Rick Wakeman: la grandiosidad desde lo íntimo

Fue la sexta vez que el legendario Rick Wakeman pisara nuestro suelo, y ya lo habíamos visto en formato banda de rock (junto a su habitual English Rock Ensemble), y también acompañado por orquesta y coro, pero faltaba otro aspecto de su trabajo. Y es que el inglés, a lo largo de los años, ha hecho giras enteras tocando de manera solitaria, es decir, sin ningún músico adicional.

Piano solo, y en ocasiones también con un par de sintetizadores, que fue lo que los chilenos vieron en dos funciones agotadas en el Teatro Teletón. Toda la grandiosidad asociada a este virtuoso tecladista, uno de los más hábiles en fusionar a un grupo rock con enormes orquestas sinfónicas y coros, se vio acá reducida al solista mismo. Una mirada más íntima para un vasto legado.

Cristian Carrasco Ampliar

Fue este enfoque, más sencillo, lo que le dio una emotividad especial. Todo el material musical, tan rico en colores instrumentales, incluyendo el arsenal de instrumentos con teclas que toca Wakeman, se escuchó en su esencia. Armonías y melodías, como seguramente surgieron originalmente de la imaginación del músico, florecidas de un piano.

Esta celebración de una carrera de más de medio siglo comenzó con dos movimientos de uno de sus trabajos más queridos, ‘Las Seis Esposas de Enrique VIII’ (1973), que cimentó la atmósfera global del concierto. Luego, un guiño a un aspecto menos reconocido de Wakeman, el haber sido un reputado músico de sesión a comienzos de los ‘70s, donde uno de sus contratantes fue nada menos que David Bowie. Y dos piezas emblemáticas del “Duque Blanco” llevaban originalmente el sello inconfundible de sus teclados: ‘Space Oddity’ y ‘Life on Mars’, que encantaron a los presentes a través de brillantes arreglos para piano solo.

Otra pieza fundamental del catálogo Wakeman se escuchó en formato de extenso medley. Es el álbum ‘Los Mitos y Leyendas del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda’. Acá, el músico utilizó los sintetizadores, para hacer uso de distintos timbres sonoros y dar el efecto sinfónico de aquel emocionante disco de 1975.

Como una especie de breve interludio, el británico echó mano a una pieza menos conocida de su catálogo, ‘Sea Horses’ (del álbum ‘Rhapsodies’ de 1979), para que los presentes se centraran solamente en su peculiar manera de tocar, en su estilo tan personal, y tan reconocible.

Probablemente el corazón de esta actual gira de Wakeman es la presentación de un proyecto que estuvo trabajando en los últimos años. Se trata de una sonata para piano basada en material temático de canciones del grupo Yes.

Para esto tomó melodías y motivos incluidos en los álbumes en que él participó, para luego hilvanarlos en un continuo, que formalmente es más cercano a una fantasía que a una sonata, pero que resulta efectiva.

Cristian Carrasco Ampliar

El título es ‘YesSonata’ y el músico la tocó al piano, fielmente siguiendo la partitura, y provocando el regocijo de los presentes, que iban reconociendo temas como ‘And You And I’, ‘Awaken’, ‘Wonderous Stories’, ‘Heart of Sunrise’, y varias otras, un recuerdo de una de las bandas más notables de todo el rock progresivo.

Dos arreglos de los Beatles han sido parte de sus shows en las últimas décadas, y el inglés tocó ambos para empezar a despedirse. ‘Help!’ y ‘Eleanor Rigby’ resultaron ejemplo de como puede adaptar canciones tan universalmente apreciadas a su propio mundo estilístico, aunque a veces con sutiles homenajes a otros compositores, como Prokofiev, en el caso de ‘Eleanor Rigby’.

Y el gran bis consistió en otra placa fundamental de Wakeman, ‘Viaje al Centro de la Tierra’ de 1974, que sintetizó en una versión condensada de sus pasajes más notables, ejemplo magnífico de una obra que demuestra lo mejor de este músico como compositor y como proponente de un género musical que cuenta con tantos seguidores en Chile como es el rock progresivo. Y precisamente, este fue uno de los eventos del año para los amantes de este estilo en el país.