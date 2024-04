Diputado Oyarzo renuncia al Partido de la Gente acusando “maltrato de la colectividad a sus propios parlamentarios”

A pocas horas de anunciar su renuncia al Partido de la Gente (PDG), el diputado Rubén Oyarzo oficializó esta determinación y entregó los motivos de su salida este lunes en medio de un punto de prensa desde el Congreso.

“Esta decisión se sustenta en la ausencia de proyecto político, la nula capacidad de la organización y el maltrato de la colectividad a sus propios parlamentarios”, comenzó explicando el parlamentario.

Según lo había anunciado en entrevista con El Mercurio publicada este domingo, Oyarzo ya llevaba un tiempo pensando en tomar esta decisión.

En medio de su salida, el ahora diputado independiente criticó la gestión de los líderes del PDG, colectividad presidida por Luis Moreno. “Lamentablemente, quienes hoy dirigen el partido han tomado decisiones erráticas, se han aislado, como parlamentarios nos han aislado, demostrando que no tienen conducción organizacional. Chile no conoce sus propuestas porque el Partido de la Gente no las tiene”, acusó.

Respaldo a la oposición para presidir la Cámara Baja

Por otro lado, el mismo parlamentario manifestó que ahora se encuentra en reflexión respecto a las votaciones para presidir la Cámara de Diputados, luego de impulsar por varias semanas el derecho del PDG a conformar la mesa directiva de la Corporación.

En esa línea, Oyarzo señaló que “hoy día por todo lo que estoy diciendo del Partido de la Gente, me es complejo votar por un partido político que no tiene organización ni ideas políticas”.

“Yo voy a reflexionar, pero veo que la carta más seria para presidir la Cámara Baja, creo que es la diputada Joanna Pérez (Demócratas)”, deslizó.

Sobre la controversia por el acuerdo y el cruce entre el oficialismo y la oposición para liderar la testera, el diputado Oyarzo sostuvo que “yo no participe en ese acuerdo y no me puedo hacer cargo de algo que ni siquiera he firmado”.

Recordemos que el próximo 15 de abril se definirá en el Congreso la futura mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados.