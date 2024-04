Daisy Ridley está lista y muy segura para su nueva etapa en Star Wars

Star Wars forma parte de la selecta historia de la industria cinematográfica, gozando de una gran popularidad a nivel mundial y que ha sido sostenida a lo largo de los años.

Y si bien cada vez que se anuncia un nuevo proyecto se genera gran controversia entre la propia fanaticada, que es bastante exigente y compleja, el apoyo sigue siendo incondicional.

Bajo este contexto llegarán nuevas películas para seguir expandiendo la historia que, por el momento, llega hasta El ascenso de Skywalker (Episodio IX). Todo esto de la mano de la nueva generación, dejando atrás la ‘Saga Skywalker’ y teniendo mucho por delante para explorar.

Tal como te contamos hace un tiempo, las próxima entregas estarán protagonizadas por Daisy Ridley, repitiendo su rol como Rey, lo que nos indica que mantendremos un relato y línea congruente con lo visto hasta ahora.

A pesar de que hoy en día ya es algo confirmado, esta iniciativa estuvo bastante tiempo en veremos, rodeada por mucha incertidumbre y rumores, principalmente por la trama que se mostrará y el regreso de los protagonistas.

En definitiva, veremos una nueva era dentro de la galaxia muy, muy lejana, donde se transita en una reconstrucción de la Orden Jedi, cambiando varios dogmas y encabezada por la propia Rey, con todo lo que eso se puede significar.

Precisamente ese es uno de los puntos que más llama la atención, tanto fuera como dentro de la ficción. Y es que a pesar de los malos momentos que vivió Ridley tras formar parte de la franquicia y tomar distancia se mostró dispuesta a regresa.

Además, en esta ocasión se trata de algo aún mayor, una apuesta mayúscula en la que asumirá un protagonismo único y dejando atrás toda una era. Pero fue ella misma quien explicó toda la motivación que hay detrás.

“Esta vez es algo diferente”

“Supongo que me siento más como si me perteneciera. Supongo que ya me pertenecía la primera vez”, comentó en una reciente entrevista con Empire donde cuenta sus sensaciones de cara a este nuevo comienzo.

“Ahora soy una adulta. Ciertamente no me sentía adulta en ese momento. Obviamente, personalmente, las cosas han cambiado y, profesionalmente, he tenido muchas otras experiencias”, añadió.

Considerando esto, la actriz aseguró que “definitivamente siento que esta vez es algo diferente. Honestamente, si no estuviera emocionada no lo habría hecho. Se siente grandioso ser parte de esto”.