Con arresto domiciliario y arraigo nacional quedan dos de los seis imputados por caso Factop

Luego de la formalización que inició la tarde de este lunes a las 16 horas en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, se decretaron las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional a Darío Cuadra Junes y Alberto Sauer Rosenwasser por el Caso Factop.

Por otro lado, en el caso de Daniel Sauer, Ariel Sauer, Rodrigo Topelberg y Luis Flores se conocerán sus medidas cuatelares la jornada de mañana martes 9 de abril, en una audiencia que iniciará a las 14:30 horas y donde Fiscalía solicitará la prisión preventiva.

Recordemos que el padre del clan, Alberto Sauer se encuentra querellado por los delitos de estafa, aprobación indebida, lavado de dinero, además de facilitación de facturas falsas. De acuerdo a su testimonio, a él “no le constan” los delitos que se le acusan.

“Si me pagaran por foto sería espectacular”

Tras la formalización, Sauer fue consultado sobre si está o no involucrado en los delitos económicos que se le acusan. Sin embargo, el empresario no quiso responder la pregunta y se limitó a contestar “si me pagaran por foto sería espectacular”.

Respecto a las facturas falsas, el padre del clan aseguró tajantemente que “no las he contado”, y que no quiere hablar al respecto. Posteriormente, sostuvo que esos delitos “a mí no me constan”.

Finalmente, cabe mencionar que en la determinación de dar arresto domiciliario a Sauer Rosenwasser y Cuadra, el Ministerio Público tomó en consideración la avanzada edad del primero y de la colaboración que ha brindado el abogado durante el proceso.