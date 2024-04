Deportes La Serena consigue importante triunfo ante Universidad de Concepción y se posiciona como el nuevo líder de la Primera B

Este sábado 6 de abril, en un pelado encuentro, Deportes La Serena se hizo fuerte de local y derrotó por 1-0 a Universidad de Concepción, en el partido válido por la séptima fecha del Campeonato Ascenso.

Con la victoria conseguida en el Estadio La Portada de La Serena, el equipo “granate” consigue quedar, momentáneamente, en la primera ubicación de la Primera B.

Las acciones comenzaron bastante igualadas por parte de ambas escuadras. De hecho, durante la primera mitad del cotejo los equipos no se sacaron mayores diferencias.

No obstante, en el minuto 60 del compromiso, tras una falta en cometida en contra del equipo granate, Carlos Lobos remató un tiro libre que se coló en el ángulo del primer palo, lo que significó la apertura de la cuenta 1-0 en favor de La Serena.

Minutos después del gol, específicamente en el minuto 79, un incidente en el área de La Serena, dejó expulsado a Wladimir Cid en “el Campanil”, mientras que en La Serena Sebastián Gallegos y Eryin Sanhueza recibieron tarjeta roja.

Tras las expulsiones, La Serena aguantó cerca de 20 minutos con dos jugadores menos. No obstante, Universidad de Concepción no logró aprovechar las oportunidades que se le presentaron y no pudieron igualar el marcador.

De tal forma, Deportes La Serena consiguió ganar el encuentro por 1-0 sobre Universidad de Concepción, asegurándose ubicarse momentáneamente en la primera plaza de la Primera B del fútbol chileno.

El siguiente desafío para los Granates se enfrentarán el próximo domingo 14 de abril a San Luis de Quillota. En tanto, Universidad de Concepción visitarán a Santa Cruz el sábado 13 de abril.