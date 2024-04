Infectólogo asegura que es “fundamental” mantener aislados los casos de dengue en Chile

La jornada de este viernes, Pablo González, infectólogo e investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia abordó, en conversación con 24 Horas, los casos de dengue confirmados en la región del Maule y en Rapa Nui.

En ese sentido, el profesional explicó que los síntomas del dengue son muy parecidos a los de otras infecciones, como los de gripe. Hay un alza en la temperatura, dolores de cabeza, dolores musculares, dolor detrás de los ojos y a veces aparición de manchas rojas.

Sin embargo, el especialista destaca que es necesario considerar que existen casos de dengue asintomático o presentar síntomas leves, por lo que también es necesario saber cómo actuar en estos casos. El tiempo de incubación del virus es de una semana, aproximadamente.

Por otro lado, González explicó que cuando se habla de casos importados, significa que la infección ocurrió fuera del país. “Por tanto, es un viajero que ha ingresado siendo portador de la enfermedad y que empezó a manifestar los síntomas en territorio nacional”.

“La diferencia con Argentina, Brasil y Perú es que nosotros no tenemos casos autóctonos en Chile, sin embargo, eso no significa que no podría empezar a ocurrir. Por eso, es fundamental que cada caso de dengue sea aislado para que esa persona no sea picada por un mosquito”, agregó.

Recomendaciones

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que los síntomas leves del dengue pueden confundirse. Por ello, desde la organización entregaron una serie de recomendaciones: