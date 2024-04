“Era un orangután”: Rodrigo Pérez y sus recuerdos de los inicios en el fútbol de Alexis Sánchez

Santiago

En una edición especial de Los Tenores este viernes desde la Medialuna de Rancagua, nuestros panelistas tuvieron una interesante conversación con el exlateral de la selección chilena, Rodrigo Pérez.

Al respecto, quien siempre ha sido calificado como un hombre directo a la hora de analizar el fútbol tuvo una dura perspectiva respecto a su presente fuera de las canchas, considerando que solo ha tenido una experiencia dirigiendo: Cobreloa, en 2018.

“Muchas veces no todos dicen la verdad. Del fútbol, cuando lo viví, uno llega por capacidad y la capacidad siempre tiene que estar, creo que ahora están primando otros factores. En Cobreloa estuve con un 53%, difícil para un entrenador chileno. Me echaron por no tener pantalones de sacar a Jorge Luna cuando es uno de los mejores extranjeros. Se mejoró en la parte deportiva, pero creo que no está la gente que tiene que estar y los planteles han involucionado”, replicó, valorando su presente.

“Más allá de eso, siento la tranquilidad de hacer las cosas bien. Llevo seis años como instructor de la Conmebol. Es complicado, dirigí y después no aparecí más, pero ya llegará el momento que aparezca un proceso serio. Para dirigir a dos o tres partidos, no esto (...) Me toca viajar mucho, estoy contento. Es mucho estudio, tuve que ir a Argentina en octubre y noviembre, con los entrenadores del fútbol joven. Uno llega a la conclusión que otros países crecen: allá, 11 canchas, complejo impecable. Acá, Juan Pinto Durán sigue con las mismas dos canchas. Paraguay clasificó a los Juegos Olímpicos y hace poco abrieron complejo con 12 canchas. No es casualidad ni magia”, dijo, evidenciando las diferencias existentes en el fútbol chileno respecto a otras realidades del fútbol sudamericano.

“Viajamos por todas las federaciones y creo que acá en lo que menos se invierte es en el fútbol joven. En su época había necesidad y también capacidad, había más credibilidad de la dirigencia. Hoy se ve como negocio, no se ve como inversión contratar en la formación. Muchos de los que trabajan en inferiores tienen cuatro o cinco trabajos. A los que están entre 8 y 14 años lo que les pagan es una burla. Siempre me gustó que llegara gente con capacidad, a sumar, y hoy contratan mucha cantidad y poca calidad, el campeonato se ha estado desvirtuando. Si no eres del rebaño de los representantes, no juegas o no diriges”, fustigó.

Rodrigo Pérez y los comienzos de Alexis Sánchez

Durante la charla con Los Tenores, el exlateral recordó como fue compartir camarín con el “Niño Maravilla” al momento de su explosión en el fútbol profesional.

“Pasábamos rabias. En el primer entrenamiento nos dimos cuenta de que era un crack. Era un fuera de serie. A Diego Guidi lo dejó sentado con un túnel en el primer entrenamiento. Decíamos que nos poníamos zapatos con pepas, no queríamos pasar vergüenzas. Tenía un físico privilegiado, era un orangután: sus brazos le pasaban las rodillas. Físico, privilegiado, potente, atrevido. Remataba y la iba a buscar el cuándo se iba de la cancha, igual que en el barrio. Tuvimos la fortuna de verlo en la cancha, como Aránguiz, Vargas, Junior Fernándes, Pavez”, valoró, haciendo diferencias con las actuales generaciones.

“Nos juntábamos a tomar desayuno y lo mandábamos a los juveniles, pero Alexis era súper respetuoso. Por algo están como están. Hoy hay poca ambición. Se las saben todas. Se ha perdido el respeto, hace mucha falta”, concluyó Rodrigo Pérez.