“No quiere que nada lo distraiga”: la particular fórmula de Tiger Woods para preparar el Masters de Augusta / Icon Sportswire

Santiago

La próxima semana se disputará el Masters de Augusta, uno de los cuatro majors del golf y que reunirá a los exponentes más importantes de la disciplina.

Entre estos, destaca una leyenda de la especialidad, Tiger Woods, quien ganó en cinco ocasiones ya este certamen (1997, 2001, 2002, 2005 y 2019), pero no por ello está pensando en descuidar el evento.

A tal punto llega el foco del “Tigre” que, según uno de los cercanos al deportista de 48 años, “está trabajando muy duro en el gimnasio, comiendo bien e incluso dejó de tener sexo”, en declaraciones al New York Post.

“Él tiene claro para lo cual se está preparando y decidió no tener sexo hasta que el torneo se termine. No quiere que nada lo distraiga”, complementó el amigo de Tiger Woods, quien pese a que aún no ha anunciado oficialmente su presencia en el Masters de Augusta, ya jugó el fin de semana pasada una ronda en Augusta National, donde se desarrolla el campeonato, señal inequívoca de su interés por competir.

Cabe recordar que aquel torneo será disputado por un chileno, Joaquín Niemann, quien fue invitado pese a no ser parte del PGA Tour.