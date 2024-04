“Estuvo todo cargado para el lado de ellos”: Gonzalo Sosa estalla contra el arbitraje tras goleada que sufrió Palestino ante Bolívar

Gonzalo Sosa, delantero de Palestino, habló tras la goleada que sufrieron los “Árabes” por 4-0 ante Bolívar en su debut por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 y critico duramente el arbitraje del juez argentino Yael Falcón Pérez.

Consultado por el desempeño del referí transandino en diálogo con ESPN, el atacante no se guardó nada e indicó: “Nos condiciona totalmente el partido. Un penal que me parece que no fue para nada, en nuestra liga no se cobra eso. La expulsión también lo mismo”.

“Estuvo todo muy cargado para el lado de ellos. La verdad es que me extraña por la calidad de árbitro que es Yael y que se haya equivocado tanto hoy nos duele”, añadió.

Respecto a la dura derrota, Gonzalo Sosa afirmó que “hay que dar vuelta la página, seguir y retomar lo que veníamos haciendo en el torneo. No queda otra, es trabajar, mañana levantarnos, entrenar y tratar de revertir esto”.

“Es una imagen que no esperábamos dar. Nos condicionó mucho el arbitraje, pero ahora hay que poner la cabeza fría, ver en lo que nos equivocamos y a partir de ahí empezar a crecer”, sentenció.

El siguiente desafío de Palestino en la Copa Sudamericana será frente a Flamengo. Dicho encuentro se disputará el miércoles 10 de abril, a partir de las 20:30 horas, en el Estadio de Maracaná de Río de Janeiro.