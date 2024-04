Lucas Cepeda fue el héroe inesperado de Colo Colo en el triunfo ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores. En la agonía del partido, el joven delantero anotó el gol que le dio la victoria a los albos y terminó festejando una noche soñada.

Tras el encuentro, el ariete de 21 años recordó a un amigo que tiene en Santiago Wanderers, quien también sabe lo que es anotar con la camiseta del “Cacique”. “En el gol pensé en Carlos Muñoz, que me aconseja día a día. Estuvo tres años acá (en Colo Colo) y siempre me da consejos, de cómo es la gente y el club”, partió señalando.

Este jueves, Los Tenores conversaron con Muñoz a raíz de las palabras de Cepeda. “Fue muy emocionante, me pone contento no solamente lo de ayer, también lo del partido con Everton donde le tocó marcar y su celebración fue dedicada a mí, fue algo muy lindo”, indicó el experimentado atacante de 34 años.

Sobre su vínculo con Lucas Cepeda, mencionó que “lo conozco hace mucho tiempo. Cuando volví a Wanderers me tocó conocerlo más a fondo, fui muy cercano a él, tenemos una linda amistad y lo que está realizando ahora es premio a su esfuerzo y paciencia”.

“Llegó a un club muy grande, no iba a ser fácil su adaptación, los pocos minutos que recibe los tiene que aprovechar y creo que está dando fruto el buen trabajo de todos los días. Debe seguir entrenando al 100. Este podría ser un lindo comienzo de lo que él puede dejar en Colo Colo”, aseguró Carlos Muñoz.

“A Cepeda se le puede sacar mucho provecho”

Además, destacó las características del joven delantero albo. “Una de sus cualidades es el remate a media distancia, tiene una potencia que está muy por sobre la media del fútbol chileno. En Wanderers marcaba diferencias, es un jugador que se le puede sacar mucho provecho. Todavía tiene que adaptarse a jugar en Primera División y en Colo Colo, pero tiene muchas posibilidades de crecer”, afirmó.

“En un principio en Wanderers, Lucas jugaba como lateral-volante en línea de tres, recorría toda la banda, luego pasó a ser puntero en un 4-3-3, se desarrollaba bien en ambos perfiles, nos sirvió mucho y aportó con goles. Es de los punteros clásicos, potentes, con buen remate. Tiene que seguir madurando, porque dio un salto grande de categoría, pasó de pelear el ascenso a jugar Copa Libertadores”, agregó Muñoz.

También reveló una conversación que tuvo con Cepeda en la previa del duelo con Cerro Porteño. “Hablamos antes del partido y él me lo anticipó en el chat. Me dijo: ‘tío Carlos, voy a entrar y voy a hacer un gol, anótelo’. Dicho y hecho. Pasó. Me puse muy contento, como si el gol lo hubiese hecho yo”, reconoció.

Por otro lado, Carlos Muñoz se refirió a la última derrota que sufrió Santiago Wanderers frente a Magallanes en la Primera B. “Fue lamentablemente como se nos dio el partido, íbamos 2-0 arriba y jugando de buena manera, pero todo cambió, el otro equipo contaba con un delantero de primer nivel (Joaquín Larrivey). Nos relajamos y lo pagamos caro”, comentó.

Al cierre, manifestó los deseos que hay en el cuadro caturro por luchar el ascenso. “Estamos con la ilusión intacta de pelear el ascenso como el año pasado, donde estuvimos cerca. Este campeonato es súper largo, el equipo cada vez se va afianzando y esperamos lograr el único objetivo que hay en Wanderers: ascender”, concluyó.