Sospechoso está detenido: esto es lo que se sabe de del presunto femicidio de mujer embarazada en Maipú

Este sábado, la Fiscalía de Flagrancia Occidente informó sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer embarazada de 32 años en una casa en la comuna de Maipú. Hasta el momento se desconocen más antecedentes, por lo que el Ministerio Público y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones trabajan en el sitio del suceso.

En concreto, el cuerpo fue encontrado en el interior del domicilio, donde la víctima residía junto a otras personas. Se investiga la posible participación de un individuo masculino, identificado como Rolando Rojas, de 44 años, quien se encuentra detenido.

Mientras tanto, el trabajo pericial se concentra en determinar la causa de muerte de la víctima, madre de cinco hijos, y recabar evidencia para esclarecer los hechos del posible femicidio.

“Lo que estamos haciendo ahora es poder determinar cuál era la relación o vínculo entre ellos, que al momento de los hechos se habrían encontrado juntos en el interior de dicho domicilio. Por estas razones hay que determinar si es que mantenían vínculos oficiales o si es que mantenían una relación al respecto”, señaló el fiscal Patricio Rosas de la Fiscalía de Flagrancia Occidente.

Por otra parte, vecinos del sector manifestaron su preocupación ante posibles denuncias previas de violencia en el domicilio, señalando la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades. Uno de ellos relató las presuntas agresiones sufridas por la víctima, destacando la ausencia de atención policial ante llamados de emergencia

“La azotaba en el suelo y le pegaba patadas”

“Él le pegaba todos los días. Todos los días se sentían los golpes, todos los días. Las autoridades no venían, realmente no venían. Mi prima fue la pareja anterior de él y lo mismo, también la golpeaba. ¿Cuántos homicidios más llevamos? ¿El hombre tiene cuántas denuncias tiene por violencia intrafamiliar? No se esperaban esto. Que se haga justicia”, afirmó una vecina del sector.

“La azotaba en el suelo y le pegaba patadas, teníamos que salir a verla. Después desapareció hace cuatro meses y el caballero (papá del principal sospechoso) dice, no, si se quemó ayer. Es una quemadura de cuatro meses. Entonces c omo que la tenían secuestrada y no podía moverse ”, añadió.

“Hemos llamado a Carabineros, al servicio a la mujer, a todos y como siempre tiene que pasar esto para que lleguen. Lamentablemente, pasa esto y llegan todos. Un carabinero me dijo que tenían solo dos patrullas para Maipú. No lo creo”, finalizó criticando la falta de asistencia policial.