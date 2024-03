“No me gusta cuando...”: Carlos Palacios explica el gesto que hizo tras anotarle a Everton

Carlos Palacios, delantero de Colo Colo, entregó sus sensaciones tras la goleada que le propinaron los albos a Everton este sábado, por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2024.

“Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Veníamos sin ganar en dos encuentros. Queremos pelear todo así que nos propusimos que hoy sería un partido clave para sumar de a tres y para llegar bien a la Copa Libertadores”, señaló el atacante del “Cacique” a TNT Sports.

Además, aseguró que ya se mejoró de su lesión en el tobillo que lo dejó fuera de los últimos amistosos de Chile. “Me siento mejor, recuperándome de a poco, con lo que puede hacer y mejorar, estamos dándole con todo el cuerpo técnico para llegar de la mejor manera a todos los partidos”, indicó.

Por último, Carlos Palacios explicó el gesto que hizo al celebrar su gol ante Everton: se llevó el dedo a la boca para hacer callar. “Muchas veces se critican cosas que no son de fútbol. Que me critiquen y opinen lo que quieran sobre fútbol, pero no me gusta cuando a veces se hablan cosas de más que no son verdad. Por eso fue”, concluyó.