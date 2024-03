“Voy al colegio y ni ellos sabían”: Papá de niño que sufrió bullying recuerda el inquietante momento en que se enteró del acoso a través de video

El padre del menor con movilidad reducida que fue víctima de bullying escolar en un colegio de Isla de Maipo entregó un de desgarrador testimonio acerca del preocupante caso que se viralizó en las redes sociales.

Según detalló, el niño curso sexto básico y nació con espina bífida, por la cual necesita de una silla de ruedas para trasladarse en su día a día.

En conversación con T13, Bayron Vieytes, el progenitor del menor afectado, se refirió al grave hecho que quedó registrado en un video grabado por otra escolar.

“Veo el video y digo: ‘voy a hablar al colegio, esto no puede ser’. Voy al colegio y no hay respuesta, ni ellos sabían qué pasó. Fui yo el que informó al colegio lo que está pasando”, dijo sobre la grabación, en la que se observa a su hijo recibiendo patadas en el suelo por otro compañero.

El padre de la víctima apuntó la responsabilidad del episodio de acoso escolar contra el establecimiento: “Yo no voy hacia el niño, voy hacia el colegio porque nosotros como padres confiamos en entregar a mi hijo”.

“La directora me dice que van a tomar cartas en el asunto, que le dé un tiempo para investigar. Mientras tanto, siguen en lo mismo, no ha pasado nada. La directora no se ha comunicado conmigo, nadie se comunicó conmigo”, comentó Vieytes.

“¿Qué le puedo decir a mi hijo?”

Según contó al medio, “desde hace un año que mi hijo está recibiendo el bullying y no ha actuado el colegio como corresponde. Y se caracterizan de la igualdad, de la inclusión”.

“Tener que sacarlo ahora porque el colegio no hace nada. A mí me duele porque me dice: ‘Papá, quiero ir (al colegio)’. ¿Qué le puedo decir a mi hijo?”, relató.

A raíz del hecho, el padre del menor anunció que presentará una querella contra el colegio por el caso.