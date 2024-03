Jorge Almirón descarta a Vidal para enfrentar a Everton y deja un aviso sobre el equipo titular que usará

Chile

Jorge Almirón, DT de Colo Colo, se pronunció este jueves en conferencia de prensa y anticipó el próximo choque contra Everton, programado para el sábado, por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2024.

De cara al duelo, el técnico albo avisó que en el once titular usará lo mejor que tiene. “Este partido es importante, estamos un poco rezagados en el torneo, así que queremos hacernos fuertes de local y presentar el mejor equipo posible. Como jugamos en casa, los jugadores se podrán recuperar bien para el miércoles jugar Copa Libertadores”, señaló.

En esa línea, aclaró que Carlos Palacios está recuperado, pero descartó a Arturo Vidal para enfrentar al cuadro viñamarino. “Palacios trabajó bien y Arturo se está recuperando, lo tendremos seguramente para el próximo miércoles, ya se va a integrar a hacer los trabajos específicos”, indicó.

También se refirió al nuevo refuerzo del “Cacique”, el volante argentino Gonzalo Castellani. “Él estaba sin jugar y reunía las condiciones, había poco tiempo. Yo con él fui concreto, lo conozco hace bastante, tengo confianza para hablar las cosas como se debe. Ya se incorporó, se está poniendo a punto, físicamente es fuerte, así que se va a poner bien lo antes posible y de seguro aportará”, afirmó.

Por último, abordó la nueva elección presidencial que tendrá Blanco y Negro, el próximo 26 de abril, donde se decidirá si Alfredo Stöhwing sigue en el cargo o asume otro nombre. “No sé bien cuál es el proceso, llevo poco tiempo en el club, pero mi relación con Alfredo es excelente, como con todos los directivos y la gente del directorio, nos han acompañado en este proceso, no tengo mucho que opinar, solo me enfoco en trabajar y me imagino que todo lo que se hace es para el bien del club”, añadió.