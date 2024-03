Alfredo Stöhwing y la renuncia de director que obliga a nuevas elecciones en Blanco y Negro: “Es lamentable, no me sorprende”

Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos de Colo Colo, tendrá que vivir una nueva elección presidencial el próximo 26 de abril, luego de la renuncia del director Eduardo Loyola durante la jornada de este miércoles.

El propio Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, confirmó la renuncia de Loyola, perteneciente al bloque opositor liderado por Aníbal Mosa, situación que obliga a reabrir un proceso de votación para elegir al nuevo mandamás de la concesionaria.

“No causa sorpresa que renuncia un director, que viene sucediendo todos los años. Es bien raro por ponerle alguna forma, no es bueno para la estabilidad del club, indica que se privilegian aspectos personales por sobre los objetivos institucionales del club. Es una lástima, pero así es y no hay como impedirlo”, señaló Stöhwing tras la reunión.

“Respecto a mi posición, estoy dedicado en este periodo a todos los desafíos del club. Tenemos un tremendo calendario con 15 partidos entre abril y mayo, dedico mi tiempo a preocuparme de eso y ya veremos lo otro”, añadió.

En esa línea, insistió en que “por lo otro no tengo una fijación especial, si hay alguna manera de colaborar para el engrandecimiento del club, tengo la disposición siempre de hacerlo y si no como hincha como lo he hecho toda mi vida”.

Por último, el actual presidente de Blanco y Negro se mostró molesto por la nueva renuncia de un director. “Me parece lamentable, todos sabemos que las instituciones necesitan estabilidad y que todos los años suceda lo mismo pasa a ser ridículamente rutinario. Se anteponen intereses personales y al club no le conviene. No me sorprende, pero lo encuentro bien lamentable”, sentenció.