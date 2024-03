“Me puse muy nervioso”: Gonzalo Castellani explica cómo se dio su sorpresivo fichaje en Colo Colo

Este miércoles, Colo Colo presentó a Gonzalo Castellani como su nuevo refuerzo para lo que resta de la temporada 2024. El “Cacique” logró incorporar al volante argentino debido a la grave lesión que sufrió César Fuentes ante Sportivo Trinidense en Copa Libertadores.

En su primera conferencia como jugador albo, el ex Unión La Calera señaló: “Me encontré con un grupo muy sano y unido, creo que esa unión hace la fortaleza, este equipo tiene que estar preparado para competir en todos los frentes, la Copa Libertadores es una ilusión muy grande para todos. Estoy feliz de estar en el club más grande de Chile”.

El mediocampista reconoció que su fichaje en Colo Colo se dio de manera bastante rápida. “Surgió de un día para el otro, no hubo tiempo de negociación, la idea era cerrarlo lo antes posible por el poco tiempo que teníamos. Ayer llegué a Chile para hacerme los estudios, los resultados salieron bien y hoy me encuentro acá”, indicó.

“Daniel Morón me llamó y me comentó que había una posibilidad de poder incorporarme. Me puse muy nervioso, porque no todos los días te llegan noticias de esa manera. Le dije que no hacía falta ninguna negociación, porque mi deseo era 100% estar en este equipo”, agregó.

El mediocampista se encontraba sin club tras jugar en Defensa y Justicia el año pasado. Respecto a cómo llega físicamente al “Cacique”, explicó que “venía entrenando de forma personal, me siento muy bien. Obviamente entrenar con un grupo es diferente a lo que venía haciendo. Me quiero adaptar lo antes posible, si hace falta entrenar en doble turno o lo que sea para ponerme a disposición del técnico y a la altura de mis compañeros”.

Por último, Gonzalo Castellani destacó su buena relación con Jorge Almirón, a quien lo tuvo como DT en Godoy Cruz, Lanús, Atlético Nacional y San Lorenzo. “La ventaja es que conozco su estilo de juego, eso es un plus. El conocernos hace que sea más fácil la formación. Además estuve tres años en Chile, conozco cómo se juega y todo lo que requiere esto”, completó.