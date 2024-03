Colo Colo acudirá al TAS tras castigo de la ANFP a tres sectores del Estadio Monumental

Colo Colo anunció que acudirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tras la sanción impuesta por la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, la cual implica el cierre de tres tribunas del sector norte del Estadio Monumental por los próximos cinco partidos del Campeonato Nacional 2024.

Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, confirmó la decisión después de la junta del directorio que se realizó este miércoles. “(En la reunión) analizamos la apelación que vamos a hacer al TAS en relación al fallo de la Segunda Sala, que nos prohíbe vender entradas para los próximos cinco partidos en tres partes del estadio”, reconoció.

“Por primera vez Chile creo que una situación de esta naturaleza será apelada al TAS. Nosotros estamos muy disconformes con estos criterios de restringir el público, que son contrarios al espíritu que tiene el fútbol. Por eso decidimos recurrir al TAS”, agregó el timonel de la concesionaria.

En esa línea, Stöhwing apuntó a la ANFP e indicó que “llevamos bastante tiempo pensando y exponiendo que no nos parece esta fórmula de castigo, que no tiene ningún objeto. Se lleva aplicando muchos años y no soluciona nada. En este caso es muy irritante porque está basada en un partido que no organizamos, que fue la Supercopa, organizada por la ANFP”.

“No hay un conocimiento de la realidad distinta del país en materia de seguridad y creo que hay que hacer cambios respecto de eso. No se nos ha escuchado y, por lo tanto, tenemos que recurrir a todas las instancias. Una de ellas es apelar al TAS y por eso decidimos hacerlo”, sentenció.