Ex Real Madrid cuestiona la actitud de Vinicius hacia los hinchas: “A mí me llaman borracho y no me encaro con la gente”

Los insultos racistas que recibe Vinicius Júnior en el fútbol español y su actitud provocadora contra los hinchas han sido tema del que todos hablan en España, pero este asunto agarró más fuerza después de que el brasileño rompiera en lágrimas en rueda de prensa antes de jugar el amistoso entre la selección hispana y la “verdeamarela”.

Al respecto, se pronunció Dani Parejo, ex Real Madrid y actualmente en Villarreal. En diálogo con Cadena Ser, el futbolista español catalogó a “Vini” como un “jugador extraordinario”, pero cuestionó su comportamiento hacia el púbico.

“Vinicius me parece un jugador extraordinario con unas condiciones impresionantes y sí que es verdad que yo no me he visto en este escenario y creo que va un poco en la forma de ser de cada uno. Los jugadores nos tenemos que dedicar a jugar y no a tener en cuenta lo que se dice”, señaló el mediocampista de 34 años.

“Parece que está en todas y eso es un aprendizaje que tendría que trabajar. Cuando juegas en el Real Madrid siempre hay un ambiente especial, siempre se meten con los futbolistas y siempre la gente te intenta picar”, agregó experimentado volante.

Por último, Dani Parejo explicó que “yo también he ido a campos por ahí, me llaman borracho y no me encaro con la gente ni hago gestos. Eso sobra. El futbolista tiene que estar por encima de estas situaciones. En determinados comportamientos, se está equivocando”.