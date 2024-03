Vinicius rompe en llanto durante conferencia de prensa: “Tengo menos ganas de jugar al fútbol”

El brasileño Vinicius Junior ha sido protagonista de varios incidentes dentro del campo de juego, en los que el futbolista ha hecho frente a los insultos racistas de los hinchas del club rival cuando se pone la camiseta del Real Madrid.

Y si bien por estos días se encuentra junto a la selección de su país disputando cotejos amistosos, el delantero no pudo aguantar las lágrimas durante una conferencia de prensa.

“Creo que es algo muy triste que viene pasando en cada partido, en cada día, en cada partido mío. También digo que no soy solo yo, no es solo en España, es en todo el mundo. En mi país hay dificultades por ser negro, siempre escogen a un blanco. A mi padre también le pasaba, no le contrataban por su color de piel. Tengo muchos insultos por todo lo que va pasando conmigo. El racista es libre, no es denunciado. Cada día que pasa estoy más triste por todos los insultos que recibo. Es algo que noto, y lucho porque me han escogido a mí... Lucho para que en el futuro próximo no le vuelva a pasar a nadie”, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió que “tengo muchos insultos por todo lo que va pasando conmigo. El racista es libre, no es denunciado. Cada día que pasa estoy más triste por todos los insultos que recibo. Es algo que noto y lucho porque me han escogido a mí… Lucho para que en el futuro próximo no le vuelva a pasar a nadie”.

“Creo que tienen que hablar menos de todo lo que hago dentro del campo. Claro que tengo que mejorar, pero sólo tengo 23 años y es un proceso natural. Salí pequeño de Brasil y no pude aprender muchas cosas sobre el racismo. Aquí en España se puede estudiar. A veces tengo menos ganas de jugar, menos voluntad. Quiero seguir luchando”, añadió el brasileño.

Vinicius rompe en llanto

Tras sus palabras, el deportista no aguantó más las lágrimas y se lanzó a llorar, agregando que le ha afectado en su día a día el estar siendo atacado constantemente.

“El fútbol tiene tantos jugadores mejores que yo que pasaron por esto que quiero que la gente evolucione. Quiero que tengamos más igualdad en un futuro próximo con menos casos de racismo, que las personas negras tengan una vida normal. Que llegue a casa y no tener problemas. Tener la cabeza centrada en el partido. A veces quiero concentrarme en el partido y no puedo, es muy difícil estar pensando en esto todos los días. Sólo quiero jugar al fútbol y hacer todo para el club y mi familia”, señaló.