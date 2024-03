HBO desmiente los últimos rumores sobre Pedro Pascal en la segunda temporada de “The Last of Us”

No hay dudas de que The Last of Us se ha convertido en una de las series más populares del último tiempo, manteniendo a sus fanáticos a la espera de la segunda temporada.

Bajo este contexto, y como es costumbre con este tipo de proyectos en desarrollo, poco a poco se van revelando detalles y datos oficiales sobre lo que está por venir. Pero también hay muchos rumores que apuntan en direcciones incorrectas.

Este último fue el caso de lo recientemente ocurrido con el título de HBO, ya que diferentes medios y algunos insiders daban por hecho de que Pedro Pascal habría terminado las grabaciones de la nueva tanda de capítulos.

Todo esto generó un gran revuelo en redes sociales por diferentes razones. Por una parte, quienes conocen la historia gracias al videojuego se anticipaban a los hechos, por lo que eso significaba para el personaje de Joel. Mientras que otro sector se preocupaba más de la agenda del actor, que recordemos se unió a Marvel Studios para Los 4 Fantásticos.

De esta manera, se habló mucho de lo que podríamos a llegar a ver en la serie, teniendo también una referencia de qué tan avanzado iría el rodaje, pero también se dio espacio para nuevas especulaciones en torno a la participación de Pascal en el UCM y sus futuras grabaciones.

Con todo esto, desde la compañía salieron al paso para aclarar todo tipo de malos entendidos. Sobre todo teniendo en cuenta que se estaba masificando por diferentes medios de prestigio.

Al ser consultados directamente (por IGN), en HBO descartaron que el intérprete chileno haya terminado de rodar la segunda temporada de ‘TLOU’. Enfatizaron en que esos rumores “no son ciertos”.

Así, las grabaciones de The Last of Us, que comenzaron en febrero del presente año, siguen desarrollándose con normalidad en Vancouver, Canadá, con los trabajos de Bella Ramsey, Kaitlyn Dever, Youn Mazino, y el propio Pedro Pascal, entre otros.