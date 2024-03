“The Last of US”: HBO firma a cuatro nuevos rostros para la segunda temporada

La temporada 2 de The Last of US sigue tomando forma poco a poco y durante las últimas horas se notificó sobre el fichaje de cuatro nuevos actores que llegan con una importante misión.

Estamos hablando de una de las series que más ha generado revuelo en el último año, una adaptación de un videojuego icónico de PlayStation. Si bien se trata de una labor compleja, desde HBO supieron realizar la tarea de la mejor manera posible y fue bien recibida por los fanáticos así como también por el público en general.

Tras obtener un gran éxito con la primera entrega, las expectativas quedaron muy arriba por lo que podamos ver en la segunda tanda de capítulos. Hay que recordar que, según adelantaron los creadores, continuarán con la historia narrada en el juego.

Con el el pasar de los meses han surgido importantes noticias sobre la conformación del equipo, la escritura y el reparto que ha ido completándose poco a poco.

Precisamente en torno a este último aspecto llegan las más recientes actualizaciones. De manera concreta, se anunció la incorporación de Danny Ramírez (The Falcon and the Winter Soldier), Ariela Barer (Runaways), Spencer Lord (Riverdale) y Tati Gabrielle (Uncharted: Fuera del mapa).

Danny Ramirez, Ariela Barer, Tati Gabrielle, and Spencer Lord have joined the cast of the HBO Original series #TheLastOfUs for Season 2. @TheLastofUsHBO pic.twitter.com/bbxMZ2I6TQ — Max (@StreamOnMax) March 1, 2024

El cuarteto asumirá papeles importantes dentro de lo que vimos en el videojuego, siendo claves en el desarrollo de la historia. De igual manera, habrá que ver si mantendrán su estatus en la adaptación de HBO.

En rigor, cada uno de los actores tendrá el siguiente rol en la temporada 2 de The Last of Us:

Ramírez interpretará a Manny , el “fiel soldado cuyo optimismo oculta el dolor de viejas heridas y el miedo de que fallará sus amigos cuando más le necesitan”.

, el “fiel soldado cuyo optimismo oculta el dolor de viejas heridas y el miedo de que fallará sus amigos cuando más le necesitan”. Barer interpretará a Mel , “una joven doctora cuyo compromiso de salvar vidas se ve amenazado por la realidad de la guerra y el tribalismo”.

, “una joven doctora cuyo compromiso de salvar vidas se ve amenazado por la realidad de la guerra y el tribalismo”. Lord como Owen , “un alma apacible atrapada en el cuerpo de un guerrero, condenado a luchar contra un enemigo al que se niega a odiar”.

, “un alma apacible atrapada en el cuerpo de un guerrero, condenado a luchar contra un enemigo al que se niega a odiar”. Gabrielle como Nora, “una médico militar intentando superar los pecados de su pasado”.