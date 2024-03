¡Ya es oficial! Comparten nuevos detalles de la próxima película de Tom Cruise

Tom Cruise es uno de los nombres más populares y reconocidos en Hollywood, que sin dudas ha dejado una huella en la industria cinematográfica y al día de hoy continúa expandiendo su legado.

Con títulos como Los marginados, Jerry Maguire, El último samurai, Al filo del mañana, Misión: Imposible y Top Gun, el actor forjó una nutrida y aclamada carrera. Pero como suele ser con filmografías tan extensas, siempre hay algunas cintas más destacadas que otras.

Ese es el caso de Top Gun, que marcó a toda una generación con su estreno en 1986 y volvió con gran fuerza en 2022 con su secuela titulada Maverick. Pero la historia de Pete Michell no termina ahí.

Y es que hace ya un tiempo se viene hablando de la posibilidad de una tercera entrega que traerá de regreso al piloto, obviamente con la interpretación de Cruise.

Ahora, salieron a la luz nuevos detalles sobre este proyecto, siendo completamente oficializado, aunque dando a entender que irá tomando forma poco a poco con un desarrollo paulatino, sin apuros.

Jerry Bruckheimer, productor de la franquicia, se refirió al contexto de Top Gun 3, tanto a nivel de producción como lo relacionado a la propia historia dentro de la ficción.

Sin embargo, los reportes no son del todo claros, y dejan muchos aspectos bajo duda, ya que no se tienen certezas sobre la hoja de ruta y su eventual ventana de estreno ni tampoco cómo se hará el nexo con las entregas anteriores.

“Es difícil de contar. No lo sabes, realmente no lo sabes. No sabes cómo se unen. Simplemente no lo sabes”, comentó. Además, Bruckheimer apeló a la complejidad de disponer de la agenda de Tom.

“Con Top Gun tienes un actor icónico y brillante. Y cuántas películas hará antes de hacer Top Gun, no te lo puedo decir”, declaró. Y es que hay que tener en cuenta que el actor también tiene en carpeta el desarrollo de la nueva película de Misión: Imposible, por lo que será difícil encontrar los tiempos.

De todas formas, ya es un hecho que la película se realizará, y que la parte creativa comenzará trabajarse dentro de poco. En esta línea apuntó que el director de la secuela, Joseph Kosinski, “tuvo una idea maravillosa de la historia, y él -Tom Cruise- dijo que realmente le gusta eso, así que lo estamos desarrollando”. Así, solamente queda esperar por nuevas actualizaciones y anuncios oficiales.