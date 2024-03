Darío Osorio revela lo que pocos saben sobre su vida en Dinamarca: íntima entrevista de la nueva figura de La Roja

Un día después de anotarle a Francia, Darío Osorio es protagonista de una íntima entrevista que publicó su club, Midtjylland, donde el delantero chileno aborda su presente en Dinamarca y todo lo que conlleva dejar su vida Chile para asumir un desafío en Europa a su corta edad de 20 años.

El ex U de Chile valoró el día a día que lleva en Herning, la pequeña ciudad danesa donde vive en un departamento junto a su pareja. “Es muy tranquilo aquí. En Santiago hay mucha gente, muchos autos, pero aquí no me ha tocado ningún taco aún. Además, acá se puede salir a caminar de día y de noche”, señaló.

El seleccionado nacional reconoció que “en Chile me costó adaptarte los primeros meses, cuando salía me pedían fotos y saludos, pero con el tiempo me fui acostumbrado. Aquí me han pedido fotos tres o cuatro veces y me dicen que tenga un buen partido, es más tranquilo en ese sentido”.

A pesar de que sonó en varios clubes, algunos de ellos de Inglaterra e Italia, Darío Osorio explicó que “con los otros equipos no alcancé a tener videollamadas, no sabía las ideas que tenían conmigo ni cómo trabajaban. Cuando conversé con Midtjylland, me convenció, busqué información sobre las ventas de jugadores, vi que era un club formador que me podía ayudar en aspectos que me faltaban. Además, Dinamarca es un país más relajado”.

El canterano azul admitió que le costó adaptarte al clima frío de Dinamarca, pero su mayor desafío tiene que ver con el idioma. “Me sigue costando el inglés para conversar con todos, ahora converso con los que saben español y me entienden, pero me gustaría aprender rápido el inglés para dialogar con los demás compañeros. Tengo tres clases a la semana”, aseguró.

También mencionó las dificultades para que su familia lo vaya a visitar. “Tenemos que ver varias cosas, calzar nuestras vacaciones, es complicado que vengan, pero veremos si más adelante pueden venir a darse unas vueltas. Además, nadie de mi familia ha viajado en avión. A mí todavía me da miedo, me imagino ellos”, agregó.

Su especial cercanía con Alexis Sánchez

Por otro lado, Darío Osorio se refirió a la cercanía que tiene con Alexis Sánchez en la selección chilena. “Él me ha ayudado harto, siempre me da consejos, en qué puedo mejorar, lo que él siente que me falta. Es lindo que Alexis me aconseje, es el goleador de la selección”, subrayó.

Al cierre, el delantero expresó cómo quiere que sea recordado en el Midtjylland: “Que me recuerden como una buena persona, que siempre ayuda a los demás y que siempre trata de dar lo mejor. Espero lograr hartas cosas lindas, como salir campeón o ir a una copa de Europa”, concluyó.