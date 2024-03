Darío Osorio y su primer gol con La Roja ante Francia: “Es un sueño, todo futbolista quiere representar a su selección”

Darío Osorio, atacante de la selección chilena, fue uno de los jugadores más destacados en la derrota por 3-2 ante Francia en el amistoso internacional disputado este martes en el Estadio Vélodrome, en Marsella.

El futbolista del Midtjylland marcó el descuento de La Roja en el tramo final del partido con un gran disparo desde afuera del área para superar la resistencia del arquero francés Mike Maignan (81′).

Tras el encuentro, Osorio analizó la caída ante los subcampeones del mundo y se mostró positivo a pesar del resultado. “Quedan buenas sensaciones, es un cuerpo técnico nuevo, tenemos que seguir trabajando y afinando algunos detalles”, comentó de entrada a la transmisión de Chilevisión.

En esa línea, valoró su rol en el esquema de Ricardo Gareca. “Es una posición similar a la que estoy jugando y me he sentido cómodo con las indicaciones que me ha dado y todo lo que me ha pedido”, aseguró.

Además, el formado en la U de Chile se refirió a su gol ante el conjunto europeo. “Es un sueño, todo futbolista quiere representar a su selección. La victoria no se pudo conseguir, pero vamos a seguir trabajando de aquí en adelante”, añadió.

Por último, Darío Osorio remarcó su confianza en La Roja de cara a la Copa América 2024 y las Eliminatorias al Mundial 2026: “Confío en el cuerpo técnico y en mis compañeros. Es un lindo grupo y como dije, vamos a seguir trabajando”.

“Es un grupo unido, todos corren por todos. No hay mala vibra en el grupo y eso se ve reflejado en la cancha y creo que lo demostramos en este partido y contra Albania”, cerró.