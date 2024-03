“No es un precio razonable”: Ignacio Tapia y el elevado valor de las entradas para el duelo entre la U y Cobreloa

Ignacio Tapia, defensor de la U de Chile, anticipó el duelo de este domingo ante Cobreloa por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2024 y se refirió al elevado precio de las entradas para los hinchas azules en Calama.

A través de redes sociales, el elenco loíno oficializó el valor de los tickets para los fanáticos visitantes y causó debate por su alto costo: 40 mil pesos galería para los hinchas general y el público visitante.

Al respecto, el zaguero de la U indicó que: “No es un precio razonable para una entrada. Creo que es un precio caro para la familia que va a ver fútbol. No me quiero meter más allá, pero creo que no es algo razonable para el hincha”.

“Hay que escuchar lo que dice la gente, porque subiendo los precios no se llegará a ningún lado. No todos tienen la misma situación económica. Lo principal es ponerse en el lugar del otro y saber que no está bien. Personalmente, no pagaría eso”, añadió.

Por otra parte, Ignacio Tapia valoró su presente en el equipo de Gustavo Álvarez. “Me siento con más confianza, yo mismo primero, y también de parte del cuerpo técnico. Me ha tocado entrar en cuatro de los últimos cinco partidos y cada vez me siento más importante en el equipo y mi confianza va en alza”, destacó.

Además, tuvo palabras para descartar el rendimiento de Darío Osorio con la selección chilena en la fecha FIFA de marzo. “Era algo que se esperaba de él. Desde que estaba acá en la U se sabía que en algún momento iba a llegar a la selección y en estos amistosos creo que fue el más beneficiado o al que le fue mejor. Todos sabíamos lo que él puede dar y ayer quedó demostrado”, indicó.

Por último, repasó la igualdad del pasado lunes ante Cobresal y puso su foco en Cobreloa. “Quedamos con un sabor amargo, porque pensábamos que podíamos ganar. No se dio y creo que eso fue lo que nos dejó un poco tristes, pero eso también nos hace estar más enfocados para ganar el partido que viene”, agregó.