“No es la forma ni el lugar”: José Antonio Kast recibe ola de críticas del mundo política tras calificar de “travesti político” al Presidente Boric

Una serie de reacciones desataron los comentarios del excandidato presidencial José Antonio Kast en contra del Presidente Gabriel Boric, durante su participación en un foro organizado por el movimiento Vox en España.

En su discurso, el líder republicano arremetió contra el Mandatario, calificándolo como un “travesti político” y denunciando su gestión como la más fracasada en la historia de Chile.

“Les quiero decir que hoy en Chile nos gobierna un travesti político, porque antes promovía fronteras abiertas e invitaba a los inmigrantes ilegales a venir a nuestro país. Y hoy, como presidente, promete mano dura y amenaza con la expulsión de los ilegales. Un travesti político que prometió que bajo su gobierno Chile sería la tumba del neoliberalismo. Y ahora, como presidente, nos pretende dar cátedra de crecimiento económico, empleo e inversiones. ¿Quién lo entiende?”, indicó el exdiputado.

Reacciones del mundo político

Las críticas no se hicieron esperar por parte de distintas figuras políticas en Chile. El senador Javier Macaya, presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), aunque compartió la visión de Kast sobre el gobierno del Presidente Boric, se distanció de la retórica incendiaria, destacando la importancia de mantener un tono respetuoso en el debate político.

“A mí me parece bien, importante cuidar el tono de las declaraciones que uno hace cuando participa en la actividad política”, expuso el timonel del gremialismo.

Desde el Partido Socialista, la senadora Paula Vodanovic expresó su rechazo a los comentarios de Kast, instándolo a retractarse y abandonar la política de descalificaciones, que considera poco constructiva.

“Pretende, insultando al presidente, probablemente aumentar su aprobación. Creo que es un error. La política hecha en el barro no sirve. La política tiene que ser de ideas y no de descalificaciones”, indicó la parlamentaria.

Por su parte, el diputado Jorge Guzmán de Evópoli criticó también la forma y el lugar elegido por Kast para expresar sus opiniones. “Uno puede compartir la crítica al gobierno del Presidente Boric, pero no es la forma ni el lugar. No me parece adecuada la forma en que José Antonio Kast se refiere al presidente democráticamente electo del país, ni tampoco que lo haga en el extranjero, no corresponde”, dijo.

Desde el Partido de la Gente, la diputada Karen Medina indicó que “más allá que el líder republicano tenga la razón del perfil que busca el Presidente Boric hoy en día, me llama la atención que las críticas siempre las haga desde el exterior”.

Asimismo, desde Renovación Nacional, la diputada Carla Morales manifestó: “Los dichos de José Antonio Kast no los entiendo, porque siempre ha sido un líder con ideas y no de descalificaciones”.

“Quizás está ocupando estos métodos, porque claramente vemos a nuestra candidata presidencial Evelyn Matthei más consolidada, preparada y con un plan de trabajo ordenado, sin ocupar descalificaciones para salir en prensa”, agregó.

En contraste, el diputado Jorge Durán, también de RN, respaldó las críticas de Kast hacia el jefe de Estado, aunque instó a evitar descalificaciones de alto calibre, argumentando que estas contribuyen a la violencia política.