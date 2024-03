Pareja queda en estado grave tras tiroteo en Recoleta: pistoleros habrían disparado 70 veces

Recoleta

Fueron dos desconocidos los que llegaron, la noche del lunes, hasta el conjunto de departamentos tipo block de calle Arizona, en el sector de La Valleja, comuna de Recoleta, al norte de la capital. Eran poco después de las 22:00 horas cuando los sujetos descendieron del automóvil en el que se movilizaban, con armas de fuego en mano, subieron al segundo piso del conjunto de departamentos y dispararon a mansalva: vecinos del sector aseguraron haber escuchado entre 70 y 80 disparos percutados.

Pero no fue el único ataque.

Luego, cuando los atacantes huían, abrieron fuego contra los ocupantes de un automóvil que estaba allí estacionado y en el que se encontraba una pareja: un hombre de 24 años y una mujer de 26.

Fue entonces que los atacantes huyeron en dirección desconocida.

No hay claridad sobre el motivo del hecho: si fue una forma de amedrentamiento, o a la pareja para que no quedaran testigos, o incluso un error como que fueran a dispararles a los autores del hecho. Lo cierto es que los vecinos del lugar tuvieron que lanzarse al piso para que las balas no les dieran “por alcance”, y que después de que se fueron, pudieron asistir a los afectados, a los que llevaron a la urgencia del hospital San José. Fueron internados en estado grave, pero fuera de riesgo vital.

Al lugar llegó personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público. El fiscal Javier Mayer, de esta última unidad, relató.

“Al parecer, estas personas lesionadas no son conocidas respecto de las personas que cometen el hecho. No pareciera que fueran personas buscadas inicialmente, un recorrido en búsqueda de lesionar o matar a estas personas, sino que parece que es algo que se produce fortuitamente en el contexto en que estas personas venían avanzando hacia el departamento en la intersección próxima. Podría ser (un error en el blanco)”.

Por lo pronto, y de forma preliminar, todo apuntaría a un error.