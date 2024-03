El positivo balance de Ricardo Gareca tras la caída de La Roja ante Francia: “Nos vamos conformes, los resultados son para mejorar”

Ricardo Gareca, entrenador de la selección chilena, realizó un balance positivo de la fecha FIFA de marzo tras la ajustada derrota por 3-2 ante Francia en el amistoso disputado este martes en el Estadio Vélodrome, en Marsella.

En primera instancia, el DT valoró la actuación de Darío Osorio, autor de uno de los goles de La Roja: “Es un jugador de selección. Independiente de su juventud, hace una temporada que está en Dinamarca y todo el crecimiento dependerá de él. Confiamos en todos los muchachos, independiente de la edad, sea joven y gente de experiencia”.

Respecto al desarrollo del encuentro, comentó que “enfrentamos a una selección que por algo ganó el título mundial en 2018 y salió subcampeona ahora en el último Mundial. Eso requiere de un máximo esfuerzo y los muchachos lo tuvieron”.

“La percepción que tengo de afuera es que fue un partido bastante parejo, con situaciones de ambos lados. Me parece que fueron dos equipos que fueron a buscar en todo momento. Ganó bien Francia, no puedo decir nada, pero la sensación que me deja la selección es que los muchachos estuvieron bien. Estamos en condiciones de seguir mejorando”, añadió.

Por otra parte, se refirió a la suplencia de Brayan Cortés. “En la medida que él tenga esa paciencia que hay que tener muchas veces, se le van a seguir presentando oportunidades para estar en este escenario y en otros importantes. Ahora resolvimos la posibilidad de ver a Claudio (Bravo). En este caso no les tocó participar a Brayan, pero si él mantiene una regularidad como la que está sosteniendo, en cualquier momento se le puede presentar la oportunidad”, advirtió.

Volviendo al caso de Osorio, Ricardo Gareca remarcó que “veo como algo fundamental que los jugadores salgan al exterior. Chile necesita que sus jugadores salgan al extranjero. Creo que tienen las condiciones, hay muchos jóvenes interesantes que le pueden aportar mucho a la selección”.

Además, se mostró positivo sobre el futuro de La Roja. “Por supuesto que tenemos que mejorar, seguir acentuando una idea de juego. En el balance hicimos cinco goles, recibimos tres y siempre tenemos cosas por mejorar. Es un comienzo, donde tenemos que dar respuesta como cuerpo técnico para que el mensaje pueda ser interpretado lo más rápido posible”, indicó.

“Teníamos un conocimiento desde afuera y ahora lo vivimos internamente. Nos tocó convivir diez días y lo valoró mucho por la entrega, actitud y la predisposición que tuvieron dentro y fuera del campo de juego. En el saldo nos vamos conformes. Los resultados son para mejorar, pero creo que estamos en condiciones de poder hacerlo”, sentenció.