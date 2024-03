Además del Chile vs Francia: qué partidos amistosos se juegan hoy y dónde puedes verlos en vivo

Hoy martes, 26 de marzo, las selecciones jugarán sus últimos partidos amistosos de esta fecha FIFA y algunos de ellos los podrás ver en vivo desde tu televisor u otras plataformas digitales.

En nuestro país, el duelo más esperado será el de Chile vs Francia, pero también habrá otros encuentros atractivos donde chocarán potentes equipos, como es el caso de Alemania vs Países Bajos, España vs Brasil e Inglaterra vs Bélgica.

Los partidos amistosos de hoy que podrás ver en vivo