Lamberto Cisternas por Caso Audios: “Me impactó mucho, tenía muy buen concepto de Luis Hermosilla”

El exministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, estuvo en La Prueba de ADN para referirse al caso de Luis Hermosilla y todo lo que su imagen representa en medio de esta polémica.

Las últimas semanas han estado marcadas por toda la situación que envuelve al abogado, y durante las últimas horas se planteó una nueva preocupación por una eventual influencia de su parte en los nombramientos de jueces en el Poder Judicial.

Frente a este escenario, el invitado comentó que esto “no es habitual” en el rubro, reflejando otro hecho irregular que rodea a Hermosilla. “Normalmente no se reciben este tipo de comunicaciones”.

Si bien reconoce algunas excepciones, estas deben ser calificadas bajo una recomendación simple y netamente ligada a lo profesional, pero en dichas oportunidades “no hacen presión (...) no se van a enojar si uno no vota por la persona que ellos presentan”.

Todo esto se enmarca en la selección y nombramiento que hace la Corte Suprema, lo que tiene todo un procedimiento de distintas etapas por detrás, con filtros y elecciones concretas. Ahí, dentro de las etapas “podría ser” que se incurra en delitos como tráfico de influencias. Esto, bajo ciertas características específicas.

Según explicó Cisternas, esto se daría “cuando alguien preisona de alguna manera indebida, o cuando está tratando de canjear por algo. Podría ser cualquiera figura penal que va en esa línea -del cohecho-”. Precisamente bajo estas contemplaciones se realizan los cuestionamientos a Hermosilla por la presumible existencia de influencias.

De todas formas, el exministro de Tribunales señaló que “también hay un tema del ministro que va a tener que concurrir a conformar la terna o la quina, en el sentido de que sabe a quién recibe. Cuando se nota que es alguien que va con una segunda intención o una reiterada concurrencia, simplemente no recibe. En eso tiene que ser extremadamente selectivo”.

El impacto del caso

A modo de análisis general sobre el caso audios y todo lo que se le atribuye a Luis Hermosilla, Lamberto Cisternas reocnoció que esto le generó sorpresa debido a la percepción que tenía del acusado.

“Me impactó mucho, porque tenía un muy buen concepto de Luis Hermosilla”, cuestionó el exfuncionario público que se mantiene atento a cómo avanza el caso ante la justicia.

Conforme a esto, sostiene que “lo tengo entre paréntesis, estoy a la espera de qué resulta de la investigación”, aludiendo que “es allá donde se decide el asunto” más allá de todo lo que se pueda analizar y comentar.