Frío extremo en Santiago: emiten aviso por bajas temperaturas en seis regiones de Chile
Un sistema de alta presión fría dejará temperaturas extremas entre Valparaíso y Biobío. Revisa acá el pronóstico del tiempo.
Un nuevo evento de bajas temperaturas impactará a gran parte del país durante este fin de semana.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por heladas que afectará a seis regiones entre Valparaíso y Biobío, con registros que podrían llegar hasta los -4 °C en sectores precordilleranos.
El fenómeno se debe a una condición sinóptica de alta presión fría, que se instalará desde la mañana del domingo 28 de junio hasta la mañana del lunes 29.
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Las zonas más afectadas serán valles, cordillera de la costa y precordillera, donde se concentrarán las temperaturas más extremas del evento.
Regiones bajo alerta por heladas extremas
De acuerdo con el aviso meteorológico, las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío serán las más afectadas por este episodio de frío intenso.
En algunos sectores, especialmente en la precordillera, las mínimas oscilarán entre -4 °C y -2 °C durante ambas jornadas.
En la Región Metropolitana, por ejemplo, se esperan temperaturas de hasta -4 °C en zonas precordilleranas, mientras que en el valle los termómetros podrían descender hasta los -3 °C. Situaciones similares se repetirán en O’Higgins y Valparaíso, donde el frío se mantendrá constante durante todo el periodo del aviso.
En tanto, SENAPRED ya mantiene Alerta Temprana Preventiva en las regiones del Maule y Biobío debido al riesgo asociado a este evento.
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