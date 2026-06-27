Frío extremo en Santiago: emiten aviso por bajas temperaturas en seis regiones de Chile

Un nuevo evento de bajas temperaturas impactará a gran parte del país durante este fin de semana.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por heladas que afectará a seis regiones entre Valparaíso y Biobío, con registros que podrían llegar hasta los -4 °C en sectores precordilleranos.

El fenómeno se debe a una condición sinóptica de alta presión fría, que se instalará desde la mañana del domingo 28 de junio hasta la mañana del lunes 29.

Las zonas más afectadas serán valles, cordillera de la costa y precordillera, donde se concentrarán las temperaturas más extremas del evento.

Regiones bajo alerta por heladas extremas

De acuerdo con el aviso meteorológico, las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío serán las más afectadas por este episodio de frío intenso.

En algunos sectores, especialmente en la precordillera, las mínimas oscilarán entre -4 °C y -2 °C durante ambas jornadas.

En la Región Metropolitana, por ejemplo, se esperan temperaturas de hasta -4 °C en zonas precordilleranas, mientras que en el valle los termómetros podrían descender hasta los -3 °C. Situaciones similares se repetirán en O’Higgins y Valparaíso, donde el frío se mantendrá constante durante todo el periodo del aviso.

En tanto, SENAPRED ya mantiene Alerta Temprana Preventiva en las regiones del Maule y Biobío debido al riesgo asociado a este evento.